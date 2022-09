No parlaré de la bondat i de la necessitat de no prescindir de ningú en les empreses de magnitud i dificultat immenses. Ni tampoc que, tal com està organitzada una societat democràtica, hi ha divisió de poders amb funcions teòricament distribuïdes, i amb un seguit de drets individuals com el dret a la participació i a la representació política, al sufragi actiu i al passiu, a l’associació, etc.

El que vull deixar escrit avui és que després de l’Assemblea de Catalunya no hi va haver fins al 2012 uns actes i manifestacions de l’Onze de Setembre àmpliament unitaris i multitudinaris. Fins aleshores les organitzaven alguns partits o espais polítics (Esquerra Republicana, l’autoanomenada esquerra independentista, entre els més significatius), tenien la dimensió proporcional a la de l’independentisme del moment i podien arribar a tenir fins i tot reservat el dret d’admissió a l’espai públic de record i d’homenatge que ocupaven. No tindria sentit tornar a fer marxa enrere, a recloure i empetitir la manifestació, perquè els independentistes d’aquesta generació difícilment deixarem de ser-ho. Les organitzacions sociopolítiques que van compartir la direcció del procés del 2012 al 2017 redistribueixen els actes al llarg de la Diada a Barcelona per propiciar l’assistència als actes més transversals, començant per les ofrenes a Rafael Casanova i acabant amb la Festa per la Llibertat.

Entre les organitzacions polítiques, els partits pensen, opinen, fan i diuen. I totes quatre accions les fan tenint en compte el context, l’oportunitat, el risc-benefici, entre d’altres. Que els líders destacats del partit que presideix la Generalitat de Catalunya, que fins fa un any havien prioritzat la seva assistència a la manifestació de la tarda per davant de les discrepàncies amb l’entitat organitzadora principal, hagin decidit enguany que capgiren les prioritats; que l’entitat organitzadora principal hagi endurit les crítiques fins al risc de trencar ponts per a la necessària interlocució entre els líders sociopolítics independentistes, hauria de ser un toc d’atenció que demana seure i parlar tots plegats. Però estem a pocs mesos d’unes eleccions municipals i ves a saber a quants d’unes eleccions al Parlament de Catalunya. És complicat, però no hauria de ser impossible.