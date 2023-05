Mentides arriscades 

L’exassessor i tantes altres coses d’Artur Mas, David Madí diu, en una entrevista d’aquest cap de setmana, que el procés «en algun moment s’haurà d’explicar per a adults». D’entrada, em sembla una afirmació que, no pas per molt tardana, no deixa de ser verídica on només caldria afegir, detall gens menor, que l’explicació a ser possible aquest cop sigui sincera, ben lluny dels hàbits que ens té acostumats el propi Madí per no parlar dels “processistes” d’un i altre cantó del sinistre i enganyós espectre polític.

I és que Madí té una relació amb l’opinió pública com si ell fos l’home del coneixement i la informació i la resta pupils en permanent i ignorant minoria d’edat. Com que a can Convergència les noves generacions, mal que a mi em pesi, eren i són una colla de llagoters d’una credulitat a prova de bomba nuclear, qualsevol relat que els arriba des d’un suposat poder, que de poder no en té ara ni les engrunes, els sembla veraç i l’admeten com a veritat rebel·lada pel mateix Déu a través d’una sort de Moisès. Només mancava l’actual guerra civil amb ERC per refermar, més encara, aquest sentit d’infabilitat altament pueril i carrinclona. Com sigui, més val que evitem exemples bíblics i remotes campanyes electorals que ens farien perdre el món actual i real de vista.

D’altra banda, Madí té l’habilitat de dotar d’una certa èpica, sens dubte quelcom que ha mamat a casa, el seu llenguatge o discurs polític revestint-lo amb un vernís de cultura política que mai ha gaudit ell i els seus amb l’excepció de Pujol, qui sempre, pensem-hi, ha jugat en una altra i més elevada competició on l’èpica, per cert, no casava amb les conegudes subhastes del peix al cove. El net de Cendrós, en l’entrevista revelació, ens avisa d’una cultura resistencial i ineficaç del catalanisme que impossibilita una actitud disciplinada, jeràrquica i finalment guanyadora. Novament, no podria estar més d’acord amb aquesta sentència si no fos perquè ell i d’altres com ell són els causants, posats a dir les veritats que reclama el propi Madí, d’haver fet fracassar l’octubre del 2017, mercès a llurs indecisions, temors, incapacitats, complexos i no oblidem interessos, a voltes altament complementaris, i en altres perillosament contradictoris. Els fets són al cap del carrer, per qui ho vulgui veure.

I és que no és pot (per indecent) adorar a Déu i al diable alhora, cosa que Pujol sabia fer massa bé, però quan arriben subalterns o les famoses minyones que li retreia Trias Fargas, tot se’n va pel pedregar. Semblant fet, li ha passat al bo d’en Madí, ha jugat a totes les caramboles possibles. Cert Pujol també ho feia, però ell sense gaudir ni de la intel·ligència, encara menys la prudència i encara amb menor intensitat dels temps o les persones que acompanyaren a Jordi Pujol i Soley. Sobretot als vuitantes on tot era per fer, després arribaren moltes mitjanies, més llagoters interessats i gira-banderes, i tantes coses desagradables que sabem. De fet, sempre ho sabíem, però tocava aquí i a Madrid mirar cap a un altre cantó, com amb el Rei, amb Felipe i totes aquestes coses del sistema monàrquic espanyol. Madí, per la seva part, percebia que li tocava jugar a la contra i l’únic que ideava eren fugides temeràries endavant, ara bé ell sempre amb l’aixopluc dels media i d’altres ensenyant, més que donant, la cara. Molt males peces al teler que expressen com ha acabat tot de malament.

Per tot plegat, i si queda una gota de dignitat que ho dubto, el que hauria de fer Madí és demanar perdó per haver enredat tant i conduir-nos directament al no-res amb les seves decisions i influències sobre personalitats dèbils, indecises i acomplexades com Mas o Puigdemont. Torra, com la CUP, no compta per res, de fet no hi fou mai. Les independències si es volen fer cal arribar fins al final, proclamar-les i defensar-les com sempre ens deia l’admirat Ballarín, el mossèn no el futbolista de cognom semblant. El que no s’hi val, per ridícul i ineficaç, allò que tant denuncia el nostre protagonista d’avui, és ballar el tango, un pas endavant i un altre cap enrere que és exactament el que aquí a Catalunya hem fet amb el “prusés”. No tot és culpa de Madí, cal esmentar la resta de líders d’ERC i Convergència / Junts, però qui pot obviar, amb un mínim coneixement de la política dels darrers lustres a Catalunya, la influència superlativa contradictòria i nociva del tal Madí a ambdues ribes de l’espectre polític que esmentàvem.

Durant molts anys de la nova democràcia espanyola, els polítics de Madrid feien veure que es creien el relat que els atansàvem des de Catalunya per part dels Pujol, Duran o Mas. Roca era obertament dels seus i en ell si tenien la informació més veraç. L’independentisme, de les primeres hores, tingué la virtut

d’escapçar aquest model de farsa i decepció. El problema fou que els que havien d’imposar un nou model de virtuts eren o es convertiren en tant mentiders i decebedors com els altres, però amb una diferència ara jugaven amb l’avenir de l’Estat i la seva sobirania original i unitària. Això si que eren línies vermelles per trepitjar i, per bé que durant un temps a l’Estat, pensaren que tot era una tàctica de dissuasió convergent envers el creixent rival d’Esquerra, encara més barruts i falsos que els convergents, finalment es convenceren que la cosa anava de debò amb la consulta del 9 de novembre de 2014, on Mas els digué negre i fou blanc. Llavors els espanyols veieren dues coses: que els polítics catalans no eren de fiar, en especial Mas essent el president i que la ciutadania havia embogit -en el sentit positiu del mot- amb la idea de la independència. Més tard veieren les diferències caïnites dels líders catalans que donaran per un altre article.

Amb tot aquest sidral, l’amic Madí anava acumulant càrrecs a grans companyies de l’IBEX 35 i si ho feia per les seves enormes i distintives virtuts intel·lectuals, tot quedava molt dissimulat sota una gran ombra o, diem millor núvol, d’aconseguidor dels governs d’Artur Mas. Precisament el capitalisme que també s’atreveix a criticar i escarnir, aquell de les cartes marcades i dels grans oligopolis públics i privats. Més mercantilisme que no pas capitalisme en suma, ens diria encerradament l’amic Beiras. Ell, en Madí, que es vanta de ser un gran liberal…, un altre i, no pas la darrera, ofensa impune a la veritat. El fet és que els espanyols no són com els catalans i tenen mala llet, poca paciència i molt d’orgull i la broma d’en Madí durà quatre dies mal comptats quan comprovaren un doble o triple joc que, de fet, no beneficiava a ningú, als catalans encara menys, per cert. Però això a Madí, i a d’altres com ell, poc els importava car el que els mou de veritat és l’interès particular. I aquest de nou és el drama que sempre acaba arrossegant Convergència. No dic que en David hagi incorregut en actes d’il·legalitat, això si és el cas ho deu saber ell no pas jo, però sí que ha fet de la frivolitat que denuncia la seva carta d’actuació i presentació arreu i quan surt malament, com amb en Moisès, els Mossos, el partit o la TV3, ja trobarem a algú per encolomar-li el mort. Un modus operandi que ningú ha gosat demanar-li comptes i encara el fan passar, alguns de més eixelebrats que ell, com heroi per resistent i profeta per creure’l visionari. En síntesi, el joc dels disbarats elevat a la potència “N” o última.

Acabo, en Madí és d’aquelles persones que no en tenen mai prou i es creuen en dret de tot reclamar-ho i, per tant, potinejar-ho. La cobdícia, en alguns casos, de la capriciosa psique humana no trenca un sac, és que rebenta el contenidor de quaranta peus. Ara ens avisa de la por que ens ha de fer que vingui el PP amb VOX de la mà i el nou govern d’Espanya. Abans estimat David Madí i Cendrós eres més valerós, aquell sentit de l’èpica que tal vegada t’inculcà el teu avi matern, aquest si que era un home fet d’una única peça, ara, pel que mostres, et tornes queixós, temorós i afectat. Dubto que sigui la mala consciència, però tal vegada la impossibilitat d’entendre’t amb un PP, a diferència dels vostres amics socialistes, et fa albirar un avenir més feixuc i relliscós. Et diré una cosa final tu que, segons els teus propis mots, entrares en política per fer la independència, ara et reconverteixes en el defensor encobert de l’Espanya plural. Sempre pel darrere, oi. Com ens hem de veure i fer-nos creure benvolgut, malgrat tot, Madí i Cendrós, David. O sigui passem del General Patton a clàssic sergent “xusquero”. No crec que fos això company.