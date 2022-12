Lliure elecció de cinema en català?

La resposta respecte d’oferta, demanda i posicionament de les versions en castellà, v.o. i català en els cinemes de Catalunya és que continuem sense poder triar; les lleis del mercat, d’oferta i demanda, no funcionen aquí: la demanda s’adequa a l’oferta, i avall. Ara i abans.

Repassava les vicissituds de la llei del cinema del 2010, una bona llei amb millors intencions que va arribar en temps de descompte, enfrontament amb les majors nord-americanes i el Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya (“el doblatge en català augmenta els costos i no ofereix suficients beneficis”, “no existeix realment una demanda tan gran per part dels ciutadans de Catalunya” com per a haver d’igualar l’oferta de pel·lícules doblades al català i al castellà) i poc o gens desplegament reglamentari. Com la del 2014, a priori, excepte l’enfrontament amb les majors i els empresaris. De les quotes del 50% de la del 2010 en un termini de 5 anys als acords industrials sense quotes obligatòries, però amb l’objectiu que la quota de mercat del cinema en català augmentés del testimonial 3% al 25% en 4 anys de la modificació del 2014 (i amb un resultat del 7% passats aquells 4 anys segons dades del conseller Mascarell).

La llei Tresserras del 2010, el 2012 va rebre un cop des de la Comissió Europea, que va dictaminar que anava contra la lliure competència i afavoria les produccions espanyoles i discriminava les estrangeres, ja que els films en català o espanyol quedaven exempts de doblatge; aquest cop el van aprofitar majors, empresaris i nou govern de la Generalitat el 2014 per suprimir-ne les quotes obligatòries i apostar pels pactes i acords industrials, tot i que Europa avalava amb el seu dictamen la promoció i normalització del català en l’exhibició als cinemes. El Constitucional, per acabar-ho d’adobar, va sentenciar el 2017 contra una llei ja inexistent, la del 2010, rebaixant-ne la quota al 25%.

Les dades resultants són les que són. El mateix 2012 la Plataforma per la Llengua publica un informe a partir del buidatge de les estrenes de cinema a Barcelona entre febrer i març, amb el resultat que el 75% de les pel·lícules d’estrena no es van distribuir en català a cap cinema, i que el 25% que sí que tenien alguna còpia en català tendien per decisió empresarial a oferir-se en horaris menys comercials (en què la recaptació ja era menor a priori) i es mantenien menys temps en cartellera. Menys oferta, menys sessions, menys sales, pitjors horaris i durada inferior en cartellera. Profecia autoacomplerta dels empresaris del cinema.

Buscant dades més actuals del cinema en català, les dades que aporta l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts que elabora el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) sobre la quota de pantalla del cinema en català (inclou títols originals, doblats i subtitulats) del 2017 al 2019 són de mínims: el 2017, tot i ser la millor dada des del 2008, és del 3,8%, prop dels 730.000 espectadors (principalment per l’augment d’espectadors de cinema enregistrat en català, que el 2017 arriba a una quota de pantalla de l’1,1 %); la quota de pantalla el 2018 és del 2,1 % i el 2,3 % el 2019, 446.586 espectadors del total de 19,2 milions del 2019. En ple any pandèmic, la quota de pantalla del 2020 es va situar en l’1,9 %.

Com denuncien des del perfil de Twitter Doblatge en català @DoblatgeCatala sobre l’estrena el pròxim 16 de desembre d’Avatar: el sentit de l’aigua, no hi ha encara, 10 anys després de l’informe esmentat de la Plataforma per la Llengua, llibertat d’elecció ni la demanda en condiciona l’oferta: ans al revés, es mantenen ara per ara les pitjors condicions de distribució i d’exhibició a les sales de cinema, malgrat l’increment important del suport del departament de Cultura al doblatge en català.

Es van provar els acords industrials en el cinema a les sales, els resultats dels quals perden l’efecte al cap de poc temps. Veurem en el pròxim informe del CoNCA si l’increment del suport de Cultura al doblatge en català es tradueix en un increment equivalent de les condicions de distribució i d’exhibició a les sales, o caldrà repensar l’estratègia política i reforçar quantitativament la militància lingüística com a consumidors sense demora.