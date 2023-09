Lliçó de l’independentisme a Barcelona

Xavier Trias i Ernest Maragall han ofert una imatge valuosa -i exemplar per a les direccions dels seus partits- presentant conjuntament a l’Ajuntament de Barcelona una proposició de suport a una llei d’amnistia, que negocien les direccions de Junts i ERC amb el PSOE i Podemos. La proposició tirarà endavant amb els vots dels Comuns i una previsible abstenció del PSC. Però més enllà del valor simbòlic, la votació de divendres retornarà a la institució de la ciutat el rol prou abandonat de fer política al servei del país, liderant reivindicacions que transcendeixen els interessos del veïnat barceloní i que tenen a veure amb els drets civils i polítics de tots els catalans.

Trias i Maragall, com ja van fer el 17 de juny amb un pacte de govern avortat per una operació d’Estat, tornen a demostrar que la unitat de l’independentisme és possible i que dona fruits, malgrat que els líders nacionals d’ERC i Junts s’enfanguen en pugnes per penjar-se les medalles de la negociació amb el PSOE per l’amnistia. Trias i Maragall juguen amb l’avantatge que els dona l’experiència política i el bagatge intel·lectual, però sobretot, la llibertat de no necessitar ocupar el poder institucional a mitjà i llarg termini. Tots dos estan de tornada de tot i s’han proposat retornar a Barcelona la institucionalitat que es mereix com a capital del país. L’Ajuntament més potent de Catalunya no pot ser un simple gestor de diners públic.

Al capdavall, l’aritmètica diabòlica del 23-J a l’Estat, amb l’independentisme exhibint la clau que necessita el PSOE, ha fet que Barcelona prengui partit d’un moment rellevant per als drets de tots els catalans després d’anys de repressió duríssima contra la dissidència política. I qui sap si una primera pedra que amb els anys es recordarà com l’avantsala d’una resolució -llarga, segur- d’un conflicte polític entre Catalunya i Espanya de més de tres-cents anys.