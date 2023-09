L’esquerda que els amenaça

L’escenari d’una possible repetició de les eleccions el pròxim mes de gener dibuixa més incerteses en l’arquitectura del règim espanyol que no pas en la dels partits independentistes. De fet, si el PSOE assumeix la ruptura de les negociacions amb l’independentisme és perquè està decidit a fer poques concessions i, per tant, té l’ull posat en una nova convocatòria. Doncs bé, en aquest cas el més probable és que les formacions catalanes repetissin els resultats del juliol o, fins i tot, seria possible que milloressin en alguna proporció el suport electoral, especialment el de Junts. Un premi modest, però efectiu. Per contra, els socialistes espanyols es veurien obligats a canviar d’estratègia -per no estampar-se de nou contra la mateixa paret catalana- i arribar a un pacte ràpid amb el PP.

Però el fet és que una gran coalició PSOE-PP significaria el final del bipartidisme espanyol, que veuria com els socis minoritaris de Vox i Sumar assumirien el paper d’oposició, amb unes conseqüències electorals que, probablement, serien irreversibles. Això, sense millorar de cap manera la posició d’ambdós partits a Catalunya i el País Basc, que patirien un desprestigi seriós. Així les coses, el sistema heretat de la transició, elitista i extractiu, hauria col·lapsat.

Contra pronòstic i només durant uns mesos un grapat de diputats catalans a Madrid tenen a les mans una decisió que, per un cop, pot desestabilitzar un sistema que no havia previst aquesta esquerda.