El meu avi, que era un gran tipus, sempre deia que la “processó és molt llarga i el ciri, molt curt”. I… Déu n’hi do, quina raó tenia! Aquests dies de Pasqua sempre recordo aquesta frase que, d’enigmàtica, no en tenia res. La generació dels avis dels actuals boomers no estaven per romanços. La seva vida no era Instagram, precisament. Tenien perfecte coneixement del pa que s’hi dona a la vida i difícilment entendrien les polèmiques que envolten la vida quotidiana d’avui. M’agrada pensar-hi i més quan tothom alerta en un estat d’èxtasi que ens trobem a les portes d’una tercera guerra mundial, de la gran crisi energètica i del desastre irreparable del canvi climàtic.

Davant la imminent destrucció de la humanitat, m’inquieta que ens preocupi més una mona de xocolata amb forma de dona que no pas el preu de les mones. Això sí que és discriminatori, les mones de pastisseria convertides en un objecte de luxe i només a l’abast de qui pot estirar més el seu pressupost. La polèmica de la mona de Sant Cugat és, sobretot, un problema de l’era de la postopulència que ens toca viure. Es veu que la cosa del decreixement, l’artesania i el quilòmetre zero és només per a qui es pot permetre un cotxe elèctric i entrar a la Barcelona dels creuers. La resta hem de ser carnassa dels hipermercats low-cost i condemnats a la ideologia cristiana de la pobresa, a condició que sigui per als altres.

Però és temps d’introspecció, de penitència i de perdó, d’aquí que el CEO ens hagi fet la mona abans d’hora. L’equip tècnic de Jordi Muñoz ens alerta que torna l’ordre natural de les coses, és a dir, el PSC. La Catalunya de “més mossos, més mestres i més metges”. Aquella Catalunya encisada de la governança i la gestió que, al final, va esperonar l’independentisme en un context de crisi econòmica desbocada. Ni mones, ni CEO, ni, després de tot, ganes d’independència. Només ens queda paciència, perquè sí, perquè la processó és molt llarga i el ciri, potser, ja massa curt.