La política com a cicle

La política, com la resta d’aspectes que formen el conjunt de la nostra vida, està formada per cicles que se succeeixen, es tanquen i s’obren constantment. És perceptible per qualsevol independentista que la lluita per al nostre alliberament nacional ha entrat en una nova fase ençà el referèndum de l’U d’octubre de 2017.
El que potser és menys evident és quina serà l’etapa que en sorgirà. A la palestra tenim diferents propostes, però cada cop és menys dissimulada l’opció preferida per la classe política que va gestionar la rendició del 2017, que consisteix a vendre’s el país i la seva voluntat democràtica per unes quantes monedes de plata. El problema de voler imposar aquest relat —el de la nova pau autonòmica— i esperar que els catalans ens l’empassem com si res, és que, a banda d’absurd, és d’una miopia estratègica flagrant. La nació, un cop ha tastat la promesa de la llibertat total, no es conformarà amb engrunes ni tornarà a confiar en uns lideratges moralment corruptes i amb una credibilitat inexistent.
Els líders del procés han perdut tota autoritat per fer avançar Catalunya cap a l’alliberament nacional. Malauradament, la seva obsessió per la cadira els ha fet travessar la frontera de la toxicitat política. Ni fan, ni deixen fer. Mentre pretenguin seguir en actiu, suposaran una barrera a la regeneració que tant necessita l’independentisme. De fet, aquesta és la lluita d’aquest final de cicle: o bé resignar-se a una pau autonòmica humiliant per Catalunya sota l’hegemonia del PSOE, o bé apostar per fer net i donar pas a una nova generació política no contaminada d’un marc mental derrotista.
Al bell mig d’aquesta lluita s’erigeix la proposta política de Dempeus per la independència, un moviment que es rebel·la contra els que volen deixar de cantó la independència i relegar-la del debat públic. La clau per fer d’aquest moviment una organització engrescadora, és fomentar la participació de les persones que s’hi vulguin adherir, escoltar la seva veu i fer-les participar. Per això des del Grup Promotor de Dempeus s’ha convocat un seguit de jornades de debat telemàtiques que tindran com a centre de discussió poder construir entre tots l’eina més potent per concórrer a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, les conclusions dels quals s’aniran recollint per presentar-les en una trobada presencial durant la primera setmana de desembre.
Això és només l’inici d’una dinàmica que anirà fins al Congrés fundacional de Dempeus per la independència de què sortirà l’eina encarregada de tornar la veu de l’independentisme unilateral a les nostres institucions.
Forma-hi part! Adhereix-te i fes-te escoltar!