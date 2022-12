La mort de la política (a Catalunya)

No hi ha cosa més antidemocràtica que el consens en política quan aquest s’esdevé com una causa de la dialèctica política i no pas com una conseqüència derivada de la legítima confrontació de les idees. A casa nostra, el consens apriorístic presideix l’escena pública d’aquest govern unionista amb estelada desada i plegada, com drap brut i inservible, al bagul dels records. Aquells records que, temps era temps, els feia dir que Espanya ens robava i, ara, potser perquè el furt era l’objecte del desig, els fa salvar els mobles d’un govern, el de Pedro Sánchez, que va camí de superar tots els tràgics registres de Zapatero. Rodríguez Zapatero, un altre socialista expert en prendre el pèl als catalans. Seguim empassegant amb la mateixa pedra, obstinats en emblanquir un partit dèspota i cínic envers Catalunya com el PSOE. La meselleria elevada a la darrera potència té i sap d’aquestes perverses coses.

Amb tot aquest sidral de per mig, ens trobem que una diputada de Junts (pel caos) com na Míriam Nogueras gosa dir que la meitat del govern d’ERC no són independentistes, per acte seguit rectificar i tan sols anomenar-ne dos que sembla que, segons el seu entendre, no ho són. Caldria refugiar-se amb Santa Llúcia i llurs atributs per donar-li un xic més de clarividència a aquesta senyora diputada i al seu partit, car a aquestes alçades de la pel·lícula encara no s’ha adonat que no hi ha un sol membre del govern monocolor d’ERC que sigui independentista. Ni els de la vella guàrdia com el president i menys encara els novells abraça-ho-tot i aplega-el-que-faci-falta com en Campuzano i en Nadal, per no parlar de la Ubasart. I aquí ho deixo. Com es pot ser tan obtús, caldria interrogar-se. Doncs ben senzill, perquè uns i altres són part del mateix farciment.

És clar a aquestes alçades, que Esquerra -de republicana i catalana ja no li queda res més que el nom- vol fer una CiU d’esquerres per matar la política a Catalunya, convertida en mer i insignificant apèndix regional. D’aquesta manera, aspira a pactar els governs al nostre país i, conjuntura mitjancera, els governs a Espanya amb el concurs socialista i podemaire. La cançoneta de que PP i VOX són molt dolents que, de fet, ho són, bramarà més que mai. Això si, obviant que el més dolent de la classe política espanyola és el partit socialista, el perill més gran i evident per anorrear definitivament Catalunya i la catalanitat. Tot això ho realitzaran amb el concurs necessari per absurd i barroc de Junts, mercès a les mediocritats i els deliris dels seus dirigents començant per Waterloo i acabant pel pobre Turull, autèntic ase dels cops i, malgrat tot l’únic que té un xic de sentit i seny polítics en una cort, espero que no de porcs, però si de viciosos abnegats seguidors d’un autèntic flautista d’Hamelin polític. No és que en Puigdemont i els seus aduladors letàrgicament aburgesats ens portin pel pedregar, és que ja fa temps que hi som i plens de fang i pols, per més senyals.

Com més aviat ens adonem de les falsedats d’ERC i les frivolitats de Junts (aquí dic pel suïcidi) més aviat podrem començar a sargir i recosir els hàbits embrutats i esparracats de l’independentisme. Això passaria, si hem de ser justos amb el dictat de la història, per renegar del nostre passat immediat, censurant irremeiablement i rotunda exili i presó. No vull esplaiar-me més en aquest particular perquè ja he explicat abastament els motius en molts altres articles i llibres. Si aquesta consideració -meva- es considera exagerada o innecessària en aquesta Catalunya que anomeno societat malalta que, a càrrec de l’erari públic, creïn el museu de les “incertes glòries” independentistes i els fiquin, per no dir fotin o cardin, a tots aquests aprenents de fer la independència o, millor, els enemics d’aquesta perquè, sigui amb la fugida o la rendició, feren un gran servei a la causa nacional espanyola. I si volen himnes i festes que agafin alguna cançoneta d’en Llach com Campanades de mort i així tot serà molt més depressiu, pestilent i redundant.

Ara que s’ha posat tant de moda el VAR futbolístic retinguin dues imatges: els vuits segons de la proclamació i (auto) desautorització de la declaració d’independència i, disset dies més tard, la proclamació de la mateixa, sense arriar cap bandera espanyola, amb estat de xoc i preocupació, enlloc de joia i satisfacció, dels diputats presents. Fins quan seguirem creient que millor viure en l’engany que admetre que ens han enganyat, encara que els causants siguin els “nostres”. Aquí rau, el perquè de tot plegat, això és l’enroc actual o la victòria futura.