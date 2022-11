La democràcia en joc?

Si la setmana passada al Brasil hagués guanyat les eleccions Bolsonaro, ara la immensa majoria dels opinadors, d’Oslo fins la Terra del foc, ens avisarien que Brasil s’endinsa en una espiral política d’extrema-dreta plena d’autoritarisme, feixisme, racisme, i no sabem quantes coses més. Per contra, pràcticament ningú recorda les imponents circumstàncies i condemnes per corrupció econòmica, simonia i nepotisme entre d’altres, que es visqueren en el període de govern de la parella Lula i Dilma Roussef. I menys encara s’afirma que aquestes malifetes debilitessin, la ja de per si dèbil democràcia sud-americana. Així, qui les recorda sovint és per posar l’accent en una suposada persecució política, posada en pràctica i executada, a través del “funest i dretà” mecanisme judicial. És obvi, almenys des de la meva perspectiva, que Bolsonaro presenta una fulla de serveis lluny d’ésser immaculada, però caldria interrogar-se si quan arriba Bolsonaro al poder, després de guanyar unes eleccions democràtiques per cert, Brasil era el cel a la terra o, per contra, era la favela, el “jogo bonito” i la samba en el firmament. Potser ho fou, això del cel, per les constructores que tant prosperaren amb el duet abans esmentat, però per moltes conquestes socials assolides -que existiren- el país presentava i presenta problemes gens menors de tota natura i condició. És clar, que es mesura de manera molt diferent quan qui guanya és un conservador de quan el vencedor és un representant de l’esquerra que ens parla sincerament o hipòcrita -la majoria- de valors encomiables i inqüestionables per se com són la solidaritat o la fraternitat entre els humans. Fa molt més por -i basarda- aquells entre les esquerres que posen major èmfasi discursiu en la igualtat, tractant-se històricament i socialment com el mot més funest i perillós i que portat a l’extrem vindica i recorda els totalitarismes més salvatges i destructius de la persona humana i llur vida en societat.

D’igual manera, ara quan tornin a guanyar els republicans les eleccions del “midterm” americà tornarem a sentir la cançoneta o brama recurrent que torna Trump i amb ell una suposada legió de caps calents neoconservadors i ultres en la religió més nocius i perniciosos que les pròpies SS hitlerianes. És clar, que un conservador autèntic i, ja no parlo d’un democristià, ha de veure horroritzat com un home oportunista i sense escrúpols com Trump, avui republicà i ahir demòcrata, s’apodera del discurs de la dreta tradicional i conservadora. Ara bé, si tanta gent als EUA vota un personatge barroc, egòlatra i irreverent com Trump i menysté el progressisme -fals i maquillat- del partit demòcrata i de falsos profetes com Obama, Biden o els Clinton, tot plegat té més a veure amb la crisi dels partits tradicionals, en especial el demòcrata, i molt menys en la figura seductora i arribista de l’empresari novaiorquès. Encara que pugui no ser evident, això val pels EUA com val i serveix per Europa i el conjunt del món occidental. I explica, en part, perquè augmenten, els partits i les veus anti-sistema, a dreta i esquerra de l’espectre. La hipocresia, covardia i mediocritat dels polítics traduït en una creixent inseguretat i debilitat del conjunt de les nostres societats, no només atien els temors contra el desconegut i el que ve de fora, també i això és el pitjor, ens fan desconfiar o rebutjar directament un cabal enorme de valors i principis acumulats, autèntics pals de pallers espirituals, car aquests en el discurs progre dominant ja no són d’utilitat per ser d’altre temps, d’altra època… Les certeses que ens haurien d’arribar de les poderoses classes dirigents es converteixen en retrets i soroll, antídots per la seva perpetuació ja que el que cerquen té a veure amb trinxeres polítiques perennes i infranquejables. I tot plegat ens atansa cap a horitzons d’anarquia i inestabilitat on la seguretat i la previsibilitat esdevenen oasis restringits pels més poderosos, no pas per les migrades i desateses classes mitjanes o treballadores. L’escala social ja no existeix i l’hedonisme i la corrupció fan el seu camí car són els únics elements i atributs d’autosatisfacció en forma d’onanisme, miratge i riquesa material. La riquesa, en aquest sentit, generada i redistribuïda durant els anys que seguiren a la 2ª GM avui només és un record en formes de quimera i. per molts, ens encaminem a marxes forçades a la llei de la selva a manca d’un leviatan que ens parlava Hobbes, amb el permís de la Bíblia. És aquí on materialitza i emergeix el perill per la democràcia com en els anys trenta, la gent dubta de la democràcia i el seu imperi de la llei i s’interroga si cal un o varis cirurgians de fero o nous instruments en manera de noves polítiques populistes, que en diran populars, per posar remei a l’evident i letal sagnia. Aquí cal no obviar que malgrat els enormes problemes i imperfeccions manifestes, dits remeis poden ser més nocius que tot allò que diuen combatre. Per arribar a aquesta conclusió ens calen solucions i no mers inservibles pedaços com fan els nostres polítics avui.

Evidentment les explicacions i causes a aquesta crisi són abastament més complexes d’explicar, donen per una enorme tesi doctoral, però pel que aquí ens ocupa i com a síntesi, la manca de determinació, lideratge, competència i valors dels líders polítics i els seus partits, al meu modest entendre, tenen molt a veure primer en el descrèdit del sistema per les seves repetitives i falses promeses i innombrables i insubstancials brindis al sol -recordem el que ha significat a casa nostra el fallit procés- autèntics generadors de desconcert i desencís societal; i segon, en l’aparició de partits polítics dits populistes, amb i sense bona fe, que qüestionen cada cop més obertament el sistema liberal i democràtic de govern. Només cal fer un cop d’ull fora del nostre ”món” i veure com en d’altres latituds la forma de fer, treballar i governar occidental cau en el desús i en el vocabulari propi de les males llengües. L’exemple que els havíem donat ja grinyolava, per hipòcrita vers ells, en les èpoques glorioses i grinyola i, a més, s’esberla en les èpoques grises com l’actual per ineficaç i contraproduent. La legió dels caps de colla “progre” des dels Sánchez brillant successor de Zapatero, Aragonès o Colau passant pels Macron, Biden o Trudeau havent malauradament crescut, ara és almenys d’esperar, com per altres circumstàncies que no venen al cas recordava Pere Quart, que no es reprodueixin. Altrament, i en previsió de l’absurditat i manca d’ètica de les nostres societats, potser el cigne ens dedicarà més d’una cançó a l’avui ja de per si desnortada i destarotada civilització occidental.