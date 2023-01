La cimera i la fi del procés

Dues notícies d’aquest inici d’any m’han cridat l’atenció: d’una banda, el diari El Món ens informa que el Govern de Catalunya, tot cofoi i desvergonyit ell, assumeix que no hi haurà taula de diàleg i, diu, passar a la “següent fase”. Caldria, en conseqüència interrogar-se de quina fase ens parlen. Tal vegada es refereixen, a la dels encontres amb la tercera fase amb tota mena de visions, objectes voladors i irrealitats que converteixen un partit, dit independentista, com ERC en un mer apèndix, carrincló i resclosit, del PSOE. Seguirem amb la frase de l’era això companys? Em temo que no pas. D’altra banda, el periodista i illuminati entre illuminati de La Vanguardia, Enric Juliana afirma que la cimera francoespanyola de Barcelona del 19 de gener servirà d’escenificació de la fi del procés. De fet, ell escriu que és el que creu, o ens vol fer creure, el primer ministre espanyol Pedro Sánchez, home que com tots sabem acabarà fent bo un autèntic desastre com Zapatero.

Sense saber-ho, amb aquesta reunió de Barcelona podrien donar una qui sap si darrera oportunitat a l’independentisme, si és que aquest encara existeix o vol seguir existint a la pobra i dissortada Catalunya. Abans es deia allò que Catalunya es trobava partida en dues parts i en dos estats diferents: el francès i l’espanyol, ambdós participants de l’acte del 19 de gener. Curiós i significatiu detall el fet que a Espanya tenen tanta insistència amb la qüestió de Gibraltar, com desinterès o directament desconeixement pel cas de la Catalunya Nord. Un territori, qui ho dubta, també manllevat a la corona espanyola. Però com deia Alcalá Zamora, en temps de la República, només faltaria reclamar el Rosselló i que hi hagués més Catalans a Espanya. Com deia, ara es presenta una oportunitat per tornar a fer present en l’escena internacional el cas català. Ens podem imaginar o fer cap càlcul de què passaria si Puigdemont finalment torna i comença a recórrer carrers de Barcelona? El pitjor seria la manifesta indiferència de tothom, no dic l’escarni perquè el català no és massa propens a fer sang de les bèsties caigudes o guerra, d’arbres en terra; però i si, per contra, la presència de Puigdemont serveix de revulsiu de les masses i força unificadora en aquests moments d’incertesa i d’enutjosa divisió. Com sigui, si el bo d’en Puigdemont aparegués per Barcelona, no si val posar un peuet a les Alberes i marxar corrents, a Pedro Sánchez li agafa com a mínim un cobriment i els tambors de guerra civil de crits i renecs entre uns i altres a l’Espanya política, serien ja recompensa per l’avui migrat i desorientat independentisme.

Si triomfen els Sánchez, l’Aragonès i els de la seva colla i estirp, aquí passarà com amb la monarquia i la Constitució. Ens faran votar un tòtum revolutum que inclourà des del sexe dels àngels fins a la defensa a ultrança de la cria del canari verd i al bell mig ens diran que Catalunya té dret a assentir tot allò que ja ha estat decidit per Espanya. Allà, menys els extrems dels extrems, ho plantejaran com el que és una victòria sense contemplacions del centralisme i aquí ens diran que reforça l’autogovern, el dret a decidir i tot un exèrcit d’eufemismes que empetitirien el llenguatge banal i ampul·lós de l’era Pujol. Curiosa transició la del xicot que deia que “Espanya ens roba” a essent polític professional empassar-se -o potser ja diu “tragar-se”- totes les teories i giragonses “sociates i podemites” de l’Espanya plural. De la possible independència acabarem passant a la reserves índies de catalans, perquè ni català avui es pot ser a Catalunya.