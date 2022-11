“Juez y parte deben ser”

Dilluns passat els quatre membres de la Mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell, sentenciats pel TSJC per desobediència greu, vam tenir una notícia inesperada. El Tribunal Suprem ens estimava recurs de cassació que havíem presentat l’octubre de 2020. Inesperada perquè, tot i que van fixar el 10 de novembre com a data per resoldre el recurs, pocs dies abans la defensa de Lluís Guinó i la meva havien presentat la recusació contra el tercer ponent designat per resoldre’l, el magistrat Vicente Magro; els dos anteriors (el magistrat Ángel Luis Hurtado el juny del 2021, i el magistrat Juan Ramón Berdugo, el novembre de 2021) havien acceptat la causa de recusació i s’havien abstingut de participar en la resolució atès que havien intervingut prèviament en la causa especial 20907/2017, en la instrucció o en el judici contra el procés al Suprem, argument pel qual els recusàvem. Un any sencer sense cap moviment i d’una tacada es resolien el recurs de cassació i les recusacions.

Els arguments que havien anat aportant les defenses per demanar un tribunal imparcial i que havien estat desoïts fins a tres vegades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les acceptava el Suprem. Acceptava la petició de nul·litat del judici i la formació d’un tribunal amb altres components, imparcials tots, perquè “un tribunal imparcial es vincula a un judici just”. El Superior de Catalunya hauria hagut d’acceptar la recusació dels jutges Barrientos i Ramos (president i ponent de la sentència respectivament) i abstenir-se de formar part del tribunal que ens va jutjar, perquè va haver-hi presa de posició prèvia al judici en l’admissió a tràmit de les querelles de Fiscalia contra nosaltres, amb apreciacions prèvies a jutjar-nos com ara atribuïr-nos la comissió d’un “delicte de desobediència greu”, i participació en la inadmissió dels recursos de súplica posterior. L’expressió “juez y parte” no podia ser més ajustada al cas.

En aquest nou judici, el Suprem indica que cal valorar, a més, si l’advocada de l’Estat ha de poder formar part com a acusació particular o no, que era el primer argument que formulàvem en la recusació, que no havia de ser acceptada com a acusació particular perquè vulnerava el nostre dret a la tutela judicial efectiva per falta de legitimació activa.

El Tribunal Europeu de Drets Humans, al qual ens hauríem adreçat un cop la sentència del primer judici fos ferma, de ben segur que ens hauria donat la raó, com ho va fer en el cas del judici d’Otegi el 2018. El ponent del Suprem ho tenia ben present, ho esmenta en l’abundant jurisprudència citada en el text de la resolució d’aquest dilluns passat.

Canten els Brighton 64, grup estendard del power pop barceloní, “Como debe ser: juez y parte debe ser, bajo el estandarte de la fe. Como debe ser: juez y parte debe ser, y que todo siga como ayer.” Doncs, sí. O no.