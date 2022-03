Havia començat a escriure l’article sobre la criminal invasió russa d’Ucraïna, però demà és 8 de març i tota l’opinió que m’envolta a El Món té com a centre Ucraïna, evidentment. Així que decideixo d’escriure sobre els reptes múltiples del feminisme i de les institucions i com a societat, perquè hi ha tant per fer, per denunciar, per canviar. Però a cada frase que començo em venen al cap les dones que fugen de casa seva i deixen enrere els seus homes (companys, marits, fills, nets), compromesos voluntàriament o a la força amb la defensa de la llibertat del seu país. Aquest cap de setmana m’han explicat un d’aquests casos, que toca de prop, i la protagonista és una dona que fuig.

Diguem-li, Irina (que vol dir “Pau”), embarassada de 7 mesos. Penso en la parella solidària que l’ha acollida a casa fa pocs dies perquè pugui descansar de l’estrès de les bombes, del fugir a peu durant quilòmetres per poder creuar la frontera i aconseguir arribar a Catalunya, del pensar en el seu marit que ha quedat allí i que no sap quan tornarà a veure. Diguem-li Igor, a ell, que va venir una vegada a Catalunya per a un intercanvi folklòric i que, tot i els pocs dies que hi va ser, va ser el primer lloc en què va pensar per protegir dona i criatura, en aquell contacte català conegut gràcies a la dansa popular. Poc temps després, la Irina és aquí, arrencada del seu país i de qui estima per poder protegir-se i protegir.

Les institucions catalanes i el seu consolat li han de subministrar el refugi de l’acollida administrativa i sanitària, i suport perquè pugui fer-se càrrec del seu nadó quan sigui el moment. Però qui li han obert les portes de casa han de tenir el suport dels veïns que volen ajudar però que no tenen espai a casa per fer-ho, o que no saben com fer-ho. Els ajuntaments estan preparant-se per l’acollida de refugiats, no anem per lliure recollint ajut que potser no és útil ara, oferim-nos als ajuntaments i a les entitats que hi estan en contacte per al que convingui. Com ha fet la parella que ha acollit la Irina. Per ella demà serà un 8 de març difícil, lluny de casa, però gràcies a una xarxa organitzada i generosa serà “a casa” també.