Infiltrats, confidents i oportunistes

Diuen que no se saben les corrupcions i les actuacions inconfessables del sistema fins que hi ha un penedit o un rebotat dels que en formaven part o n’eren coneixedors. Els casos que es van fent públics arran de les gravacions i declaracions de l’excomissari Villarejo (que aquest mitjà treballa i difon) han posat a la palestra afirmacions i actuacions desconegudes o fins i tot negades d’exministres i altíssims càrrecs del ministeri de l’Interior, jutges, polítics com Sánchez Camacho i Manuel Bustos o confidents a sou de fons reservats estatals com Vicky Álvarez.

El sistema té maneres d’aconseguir el control social, i pel que fa als moviments polítics i socials no en té prou a utilitzar sistemes tecnològics moderns per escoltar-los o espiar-los, continua utilitzant sistemes tan antics com la civilització mateixa. Infiltrats, confidents (o oportunistes), persones amb punts febles que poden ser objectiu de captació, o policies directament. És menys costós i més creïble aconseguir informadors i confidents que no entrenar i infiltrar-hi policies. Aquestes darreres setmanes s’han anat publicant i recordant casos d’infiltracions i espionatges d’estat des de diversos mitjans com La Directa o l’ARA. S’ha fet i es continuarà fent.

No en pal·lio la gravetat en una democràcia que diuen que és plena i consolidada. És una vulneració rotunda de drets fonamentals, una restricció de drets de persones no delinqüents acceptat i justificat pels que en comparteixen l’objectiu, per raons merament ideològiques. Però ho reitero: ha passat i continuarà passant, cal afinar el nas i les mesures organitzatives per posar-los-ho difícil. I persistir.