Que no sigui l’independentisme el que s’equivoqui

“Parece mentira, pero nunca os acordáis, o quizás no queréis acordaros, de que mientras vosotros tenéis una oficinita de cinco personas pensando en cómo hacer la independencia, nosotros tenemos un ejército de 500 funcionarios, muchos abogados del estado, como yo, para evitar que lo seáis; nunca ganaréis, porque después de nosotros vienen las fuerzas de seguridad del Estado“. Aquesta frase d’un alt funcionari esapanyol, pronunciada a principis del 2017 en una conversa amb l’aleshores delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, és l’essència de l’Estat. La recull aquest diumenge Mascarell en el quart capítol de la sèrie Per què Catalunya no és independent?, que publica a El Món.

N’hi hauria d’haver prou de llegir aquesta declaració de guerra per entendre definitivament què és l’Estat. I no s’ha de perdre de vista ara que una conjuntura que sembla una carambola en una taula de billar –encara més amb els resultats del vot exterior– ha deixat la clau de la governabilitat espanyola en mans de l’independentisme català. Com a matís pràctic per a les setmanes que venen, només cal afegir una reflexió del mateix Mascarell: “Els partits espanyolistes treballen bé la desunió de l’independentisme“.

Els partits independentistes s’equivoquen molt més entre ells que en la seva posició davant l’Estat. El problema és que els errors que cometen en les seves pugnes porten al fracàs en la confrontació amb Espanya. Així ha sigut fins ara. Però difícilment canviaran la seva lectura de la relació Catalunya-Espanya. L’eclosió de l’independentisme ha arribat després de segles en què Catalunya ha intentat un pacte darrere l’altre. Una majoria social del país manté inamoviblement aquest punt de vista, i les fluctuacions dels partidaris de la independència en les enquestes són només indicis del cansament conjuntural. Potser hi ha un sector d’aquesta majoria que ara no vol més desgast, però això no vol dir que no vulgui un estat propi.

Tot això, que és el que no entenen a Madrid, està elevat a la màxima potència en un polític que fa gairebé sis anys que viu a l’exili, fora de la influència del dia a dia de la política espanyola. Per això el PSOE planteja la negociació amb Carles Puigdemont, que li és vital, des d’una perspectiva errònia. I, precisament per això, Puigdemont, la direcció de Junts i la resta de l’independentisme han de tenir clar –conjuntament i solidàriament– que si el resultat és mediocre per culpa de les seves tensions internes –com va passar el 27 d’octubre del 2017– seran ells els que s’hauran equivocat. No es tracta d’aconseguir-ho tot d’una tacada, però sí que han d’encertar el camí.