Incompliments polítics i discriminació

Un dels trets de la Weltanschauung catalana, precipitació del seu plurisecular resistencialisme, és la contínua sensació de ser tractats desigualment, de ser discriminats, que els mateixos fets i paraules són exonerats quan els autors són espanyols però severament condemnats quan l’autoria és catalana.

Sovint així és i la realitat corrobora la percepció, i és comú en les dinámiques de poder dominant/subaltern, com ara les nacionals, racials, de classe, de gènere, religioses, d’orientació sexual, i un inacabable etcètera al llarg dels mil·lenis. No és justament de criteris per diferenciar “ells” de “nosaltres”, i discriminar “l’altre” en benefici de “l’igual”, que la humanitat n’hagi estat mai mancada. Tots inventats, tots ben reals.

També a la dinàmica espanyola/catalana hi és present que “a uns se’ls ignora o se’ls aplaudeix allò que als altres se’ls retreu i castiga”, segons tinguin o no a favor “el vent potentíssim del poder de l’estat”, com escrivia recentment Vicenç Villatoro a El Món.

Sovint així és. Però no sempre. El problema de deshonestedat política i feblesa intel·lectual s’esdevé, al meu parer, quan la discriminació es detecta i al·lega front a situacions on no hi juga cap paper. Que l’embolcall sóc-dels-vostres sigui el darrer refugi dels deshonrats és ben universal i coneguda cosa, brollant de les fondàries genètiques dels primats i de l’oxitocina, hormona addictiva per a les minories subordinades — l’opi del poble subaltern.

Precisament per això cal detectar i esbandir el biaix victimista, pel major risc i major perill que corren els subalterns, com ara els catalans, de tancar-se a una cambra d’ecos blasmant i celebrant alhora una situació de discriminació que s’hipostasia en un marc mental que veu, arreu i tothora, discriminació, i només discriminació. On la denúncia margina el pensament i esterilitza l’acció, i esporàdics esclats d’indignació sentimental i eixorca reforcen la subordinació discriminatòria de què en són efecte.

És inevitable que el segur efecte d’adhesió i reagrupament que genera apel·lar al sóc-perseguit-perquè-sóc-català l’hagi convertit en una palanca d’ús quasi-automàtic front a qualsevol acusació, sigui d’opinió o sigui judicial. De Pujol a Junqueras i Borràs, de Forcadell i Puigdemont a Mas i Sànchez, passant per Laporta, tots han emprat aquesta variable del victimisme per escapolir-se de retre compte de les seves accions, i inaccions. Per què haurien d’estar-se’n, si sempre funciona? Té, a Catalunya, un passat esplèndid, i un futur prometedor.

Més greu, però, és que determini i limiti el marc mental arreu, fins al punt que el sovint incisiu Villatoro, a l’article esmentat, exemplifiqui la discriminació comparant l’efecte que ha generat haver fet el contrari del que havien dit que farien:

• Nul per Colau per trencar la promesa de no presentar-se per tercera vegada.

• Nul per Collboni per postular-se com a alcalde quan havia promés no fer-ho si no quedava primer.

•Durament castigat amb pèrdua de vots i abstencions en el cas dels líders processistes acusats “d’haver enganyat a la gent i d’haver fet el contrari el que deien que farien” per “sectors importants de l’independentisme.” Conclou Villatoro: “Quan ho fa Collboni, o Colau, és una anècdota sense importància que no els passa factura. Quan figura que ho fan elsdirigents independentistes té conseqüències polítiques importants. La diferència crida l’atenció.”

Certament, crida l’atenció que fins i tot una ment lúcida com Villatoro equipari en importància l’incompliment i engany polítics quan afecten a postular-se candidat o no; i quan afecten a fer la independència de Catalunya o no. No cal, i és fal·laç, presentar-ho com a tractament desigual, perquè els catalans independentistes donen a la independència de la seva nació més importància, també en el vot, que la que en donen els votants a tot allò que afecta a la presentació de candidats — Trias inclòs, que tampoc no ha estat castigat per trencar la seva promesa de no presentar-se.

No tots els incompliments polítics són objectivament iguals, en importància i en gravetat. Tractar desigualment els objectivament iguals, en funció de l’autoria, és discriminació, però no ho és tractar desigualment els objectivament desiguals.

Potser algun dia incomplir promeses sobre la independència de Catalunya serà amplament considerat tan banal i irrellevant com l’incompliment de les promeses sobre candidatures de Collboni i Colau, i Trias, perquè haurà esdevingut només una quimera per als seus propis partidaris. No és encara el cas, i per evitar-ho cal tant copsar la discriminació nacional quan hi és, per evitar l’apatia, com copsar que no hi ha discriminació nacional quan no hi és, per evitar el victimisme.