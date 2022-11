Feu un senyal, Ucraïna!

Avui el Món informava de la notícia del Washington Post d’avui per la qual els EUA han demanat “en privat” a Ucraïna que obri la porta a negociar amb Rússia. Se suposa que sense condicions i sense data límit, però que ho faci. I no com un gest cap a Rússia, ha explicitat el diari, sinó com un gest als països occidentals que li han donat i li donen suport fins al moment.

Sobta que després de vuit mesos de “no guerra” segons Rússia, en què Ucraïna i Zelenski estan resistint i fins i tot avançant en algun terreny; que ha desbordat les previsions de durada i de despesa i ha fet que Putin hagi hagut de mobilitzar presidiaris, els cabdills d’Occident demanin ara això, després de la reacció brutal russa amb bombardejos sobre grans ciutats i apagades massives durant hores, que minen la capacitat de resistència dels seus habitants i la producció d’energia. Una dutxa d’aigua freda després de vuit mesos de patiments, exili i mort.

Però l’hivern serà cru. La inflació no dona senyals de remetre. Els estats, amb EUA al capdavant, tindran tensions internes per la destinació de tants recursos a una guerra que no s’acaba quan la població d’aquests països està patint l’increment de preus del menjar i de l’energia i de tipus d’interès de la inflació i la regressió que els efectes de la guerra estan provocant. Les enquestes assenyalen un decreixement del suport dels americans republicans a continuar amb el mateix nivell de suport a l’exèrcit ucraïnès, ara que s’està precisament en les midterm elections. Washington demana, doncs, un senyal per tranquil·litzar, en moments de patiment per a ucraïnesos i de feblesa de Putin, això el pot reforçar. Però ja se sap, parafrasejant John Quincy Adams, els estats no tenen amics permanents, tenen interessos permanents. Wait and see.