Fantasia independentista a Barcelona

La fantasia d’una entesa independentista a Barcelona s’esfuma. I no només perquè una tercera operació d’Estat avortés un govern de Junts i ERC, sinó, i sobretot, perquè uns i altres -i no per boca de Xavier Trias ni d’Ernest Maragall, sinó de les veus que representen els aparells- ja s’acusen mútuament de voler fer de crossa del PSC per ocupar algunes cadires de segona a l’executiu de Jaume Collboni. Amb només 10 regidors, l’aritmètica fa estralls en el bloc independentista. ERC i Junts són incompatibles per completar la majoria que necessita el PSC per tenir un mandat més o menys estable. O uns o altres, o cap dels dos, però no tots dos.

El grup de Trias per Barcelona completaria la majoria absoluta amb el PSC, però aquesta “sociovergència” no existirà si els Comuns es cobren el preu d’haver investit Collboni amb el PP. Una opció que afavoriria ERC, necessària per completar la majoria anomenada “progressista”. I si Trias per Barcelona queda fora durant tot el mandat, des de les seves files ho consideren una inversió per al 2027. Malauradament, la unitat independentista del 17 de juny torna a mutar en un distanciament teledirigit per Collboni, que també pot optar per no triar ni un ni altre soci i jugar a l’aritmètica variable amb l’únic reforç del partit d’Ada Colau, tot esperant que la líder dels Comuns marxi de ministra a Madrid.

Sigui com sigui, no hi ha indicis a Barcelona que l’esperit del pacte Trias-Maragall hagi de tenir gaire continuïtat des de l’oposició, si bé els republicans han promès fer una oposició contundent. I de resultes de tot plegat, Collboni ha aconseguit, amb el govern més minoritari de la història, satel·litzar tota l’oposició, que amb 31 regidors no pot articular cap majoria alternativa. Tot passa pel PSC. Roda el món i torna al Born.