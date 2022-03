És Rússia culpable? 

Fa anys el General Franco deia que Rússia era culpable -i ell, no?- i poc després un altre de general, Patton volia servir-se del que restava dempeus de la Wermacht per atacar-la i acabar amb el comunisme. La cosa no prosperà, car als americans ja els anava bé la divisió d’Europa i, la derrota política i econòmica del comunisme no arribarà fins al cap de cinquanta anys amb la caiguda del mur de la vergonya berlinès com a símbol, expressió i colofó d’aquella enorme presó. Com sigui, el nefast i viciós llegat psicològic i cultural del comunisme perdura fins avui i explica una part de les aventures bèl·liques d’aquest producte del pitjor del sistema leninista-estalinista que és la NKVD-KGB i que té com a protagonista Vladimir Putin.

Noam Chomsky, no precisament un partisà del conservadorisme polític, explica que totes les pràctiques i els elements de control i persecució social comunista foren ideades per Trotsky, implementades per Lenin i finalment superlativament i obsessiva elevades a la última potència per Stalin. La qual cosa indica, que el comunisme a Rússia neix amb un pecat original d’odi, violència i venjança. Anys més tard Joseph Ratzinger, ventant un cop d’atenció als habitualment a la figuera liberals, ens avisava que el gran problema del marxisme-leninisme -comunisme d’estat- no era exclusivament un més que palpable error de planificació econòmica i de deficient distribució de recursos. El gran problema, per al llavors cardenal i, que avui afecta a Rússia de ple, tenia molt a veure amb setanta anys d’un sistema basat en l’amoralitat i el nihilisme que conjugat amb la cura en l’accent i pràctica concedida pels jerarques comunistes porta a un maquiavel·lisme desenfrenat, mortífer i desproveït de qualsevol mena de pietat: en suma, tot era vàlid, per menyspreable que fos, alhora de satisfer els suposats interessos de l’estat, abans marxista i avui ultranacionalista o supremacista. Les caretes canviaren, no pas les cares, amb els mateixos propòsits de sempre. Així, la desfeta moral que provoca el comunisme, en bona mesura explica l’aparició dels oligarques saquejadors de les riqueses naturals de la “Mare Rússia”, l’afany “recuperador” dels territoris perduts amb la desaparició de la URRS, el sempre perillós revisionisme històric i l’emergència d’una figura central i autoritària, de poder inqüestionable fins el present, barreja de secretari general del politburó i de Tsar. Aquesta personatge, essent el més fosc i terrible entre els més foscos i terribles presenta les més altes i objectives credencials pel càrrec. I com Stalin a la Segona Guerra Mundial l’Església Ortodoxa, font de poder i legitimitat, beneint a cada pas -com Déu no mana- les maleses del sistema. Com en el Tsarisme tro i altar agafats de la mà però en el marc d’un sistema molt més refinat, pervers i dinàmic.

Fa anys quan manava l’Aznar vaig sentir a Pamplona com un falangista optimista li deia a un membre de l’Opus Dei: “la Falange i l’Opus junts algun dia tornarem a governar Espanya!”. Amb això que el numerari fatxenda de l’Obra li deixa anar al de la camisa blava: “això ho diràs per vosaltres, nosaltres no hem deixat de manar mai…”. Doncs això mateix i de veritat a Rússia, la KGB segueix manant i mentre manin ni democràcia ni decència i si violència, propaganda, corrupció i control social i tot a un nivell industrial.

No fa tants anys, a compte del famós per inútil “procés” un polític català em demanà el meu parer sobre un possible suport rus al procés d’independència. Havent-li explicat tot el que he escrit abans li vaig confiar que si algun dia Catalunya ha de ser independent ho farà forçosament servint-se dels canals diplomàtics adequats i dels estats democràtics i respectuosos dels drets humans que han estat sempre el nostre referent. El Maidan ja havia passat igual que la invasió russa de l’est d’Ucraïna i de Crimea però les ments pèrfides post-soviètiques seguien enlluernant i malmenant les accions dels que Jean François Revel encertadament anomenava els “soldats derrotats del marxisme”. Creure amb la bondat de la Rússia política és com creure que el Bé necessita del Mal per existir. L’infern està ple de personatges “benintencionats” i el dimoni sempre ens fa creure que no existeix.