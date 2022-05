El mal menor de la casta

Aquesta setmana començava amb una entrevista de l’alcaldessa de Barcelona a El Periódico de Catalunya. A la portada del diari s’hi podia llegir un titular contundent: “La meva principal oposició són Foment i les elits”. Dins del cos de l’entrevista és més específica: “la principal oposició que tinc ara la integren algunes elits, com Foment, que no accepta que estiguem limitant el pas dels cotxes en algunes parts de Barcelona, o els fons voltors que ens posen querelles. Els lobbies econòmics que no accepten límits”. Colau estira la retòrica amb la qual va accedir a l’alcaldia, aquella que la presenta com una lluitadora contra els poderosos que vol estar al capdavant de la institució municipal per derrocar o transformar el vell sistema. Ve a dir que hi ha una gent acostumada a manar, a conspirar, a manegar-s’ho tot com vol, que ara li té por i que, per això, ofereix resistència a la seva candidatura política.

És de primer de populisme la caricaturització d’un enemic, un mal simplificat i informe que es pot definir en un sol concepte fàcil de comunicar. En aquest cas són aquestes “elits”, que encarnen i representen la contraposició al bé que seria la candidatura de Colau. Certament, no podem negar que a Barcelona i al conjunt de la societat catalana hi hagi uns col·lectius econòmicament vigorosos reticents als avenços socials. De fet, el concepte “elit” crec que ha esdevingut imprecís per denominar-los, tenint en compte que aquest ha anat adquirint una connotació meritòria. El diccionari diu que es tracta d’un “grup minoritari escollit i limitat de persones que destaquen en un camp o una activitat” i és cert que aquests de qui parlem destaquen en el camp de tenir cèntims, però haver parlat “d’esport d’elit” o “d’elit intel·lectual” pressuposa unes certes habilitats, adquirides o innates, amb un valor afegit que no tenen per què tenir aquells a qui es refereix Colau. És més adequat referir-se a la “casta”, tal com començaren a fer els de la família política de l’alcaldessa ara ja fa uns quants anys.

El que no quadra en aquest relat propagandístic no és pas l’existència d’una casta, que en certa forma sí que hi és tal com comentàvem al paràgraf anterior, sinó en el fet que sigui realment Ada Colau qui els genera un temor insalvable. La pista d’això la podem trobar en les darreres eleccions municipals a la ciutat de Barcelona. Tal com explicava l’any 2019 la mateixa Ada Colau, Manuel Valls va ser candidat a l’alcaldia perquè “les elits econòmiques no podien quedar-se de braços plegats i han trobat una aliança amb Ciutadans i un candidat a França”. Encara hi afegia que “el senyor Valls s’està mobilitzant per aconseguir molts diners” i que és “el candidat de la dreta”. En una altra entrevista es mostrava així de taxativa amb la candidatura de l’exprimer ministre francès: “Una ciutat progressista com Barcelona no valorarà positivament oportunistes que vinguin de la mà de grans elits per mantenir l’statu quo a la ciutat”. Mesos després es va saber que Colau tenia raó, quan es va publicar que Valls havia rebut donacions de l’entorn de fons d’inversió immobiliaris com Blackstone, de directius d’empreses asseguradores i d’altres capitostos econòmics, arribant a ser investigat pel Tribunal de Comptes.

El desenllaç d’aquella contesa electoral ja el sabem tots: la candidata Colau va rebre gustosament el suport del candidat de les elits, aquell que venia finançat pels fons voltor, per evitar que l’independentisme d’esquerres assolís l’alcaldia de la ciutat. Sense ser la candidata de la casta, esdevenia el mal menor de la casta, d’aquells que havien vintut a “mantenir l’statu quo”. Recollit aquest vist-i-plau, de seguida va aliar-se amb el PSC, un partit amb “posicionaments conservadors que es vol fer passar per progressista” –sempre recollint les paraules pronunciades per Ada Colau-, per formar govern. Per acabar-ho d’arrodonir, s’ha fet públic que el CNI va estar espiant les negociacions postelectorals per evitar que Ernest Maragall fos l’alcalde de Barcelona. A hores d’ara ja ningú es pot creure que tota aquesta patuleia sigui la seva “principal oposició”.