El CNI i l’independentisme Bambi 

Si jo m’ocupés per vetllar, com fan els poders de l’estat, pel manteniment de la unitat territorial d’Espanya miraria de fer una d’aquestes dues coses: una de positiva que seria possibilitar l’encaix de Catalunya dins d’una Espanya plural. És a dir, convertir en realitat el somni dels Cambó, Tarradellas, Pujol, Maragall, Mas, PSUC i la quasi pràctica totalitat de la classe dirigent catalana des del “desastre del 98” ençà. Com que s’ha vist que aquesta opció és històricament inoperant per utòpica, degut en bona part, al tradicional menyspreu polític espanyol per tot allò que traspua catalanitat, cal activar la segona de les opcions segurament més arriscada però probablement més efectiva: refermar i reforçar, tant com es pugui, el mal dit independentisme, en aquest cas d’Esquerra i Junts -la CUP com si no hi fos-, que no deixa de ser un independentisme frívol i banal, basat en exageracions i escenificacions de falses proclames i que quan ha estat en disposició de prendre decisions ha optat per fer bo allò que mai digué Napoleó de que una “retirada a temps, és sempre una victòria”. Si això fos cert, no cal dir que Puigdemont i Junqueras són els grans maquiavels del segle XXI, enlloc de la reposició burlesca, bufona i trapella de Bambi, enorme personatge dels dibuixos animats que tant feu plorar i gemegar a vàries generacions d’infants –moi compris-.

Aquest independentisme Bambi que no creu en Déu però si amb el Reis Mags és una opció terriblement eficaç per seguir adormint un poble d’ovelles educades per anar ordenadament cap a l’escorxador com el català. Superada l’etapa de tenir un home-virrei per posar ordre a Catalunya com era Pujol, ara toca servir-se de dues formacions polítiques que perseguint el mateix, això és el poder per el poder i res més que això, no malbaraten ocasió per entestar-se en guerres i conflictes estèrils a càrrec del desconcertat ciutadà mitjà català i catalanista. La intel·ligència espanyola, o sigui els poders majúsculs de l’Estat, coneixedors que precisen del seu profitós ajut, ofereixen periòdicament píndoles que esbraven els partits polítics i indignen una part de la ciutadania. Amb això provoquen una nova onada de rebuig a Catalunya contra l’Estat i ajuden a mitigar i endolcir la cada cop més nociva imatge dels partits polítics mal dits independentistes. L’Estat, per definició, viu de i en l’amoralitat i, a voltes, fa bona la frase de Lord Palmerston “Anglaterra, no té ni amics ni enemics, té interessos permanents”. En suma “l’establishment” espanyol contempla com un mal menor que governin els partits falsament independentistes atès que saben que mai compliran ni honoraran la paraula donada. Abans de l’octubre del disset, era un pressentiment, però ara és una dura realitat factual. Si l’independentisme fos seriós no el preocuparia l’espionatge, el que l’ocuparia de valent seria cercar els delators, els traïdors, també aquells que han practicat un doble joc dins i entre les seves files. Tots aquests hi són i són molts.

Afirmar que és intolerable per indecent el que ha fet l’Estat d’espiar a polítics i ciutadans, no obsta per recordar que tothom a l’independentisme era coneixedor de les pràctiques dels serveis d’intel·ligència espanyols, ja fos el CNI o la Guàrdia Civil, recordem la fixació en el món independentista pels canals comunicatius signal, telegram etc, precisament per entorpir els esperats seguiments. D’altra forma, no s’haguessin conegut converses tant barroeres com insubstancials com quan un alt càrrec d’ERC li etzibava a un altre de la mateixa formació que buscaven candidates a Consellera amb el notable, per destacable, i pel que sembla molt necessari atribut en política, de tenir els pits grossos. Al marge de l’anècdota ens hauríem d’interrogar què faríem nosaltres, en cas de trobar-nos en una situació similar a la de l’Estat. Seguim creient en els contes de fades o no ens podem, a aquestes alçades, imaginar que els estats -també els democràtics- es serveixen precisament dels serveis d’intel·ligència per realitzar actuacions d’aquesta natura i mena. O què ens creiem que fan els James Bond del MI5 o MI6 amb els independentistes escocesos o irlandesos o els canadencs amb els quebequesos i els francesos a Còrsega o altres territoris de l’Hexàgon? Què diantre faran, altrament, els espanyols amb Catalunya o amb Euskadi quan l’ocasió ho requereix. Només un poble victimista, falsament orgullós i carrincló per infantil com el nostre no es vol adonar, perquè l’incomoda per una absurditat en els suposats valors, de com funciona el món real i com es defensa, fins a uns certs límits, la integritat d’un Estat. Per aquest motiu a Puigdemont li fou tant senzill desactivar la independència i encara, per greuge nostre, viuen d’això convertint covardia i renúncia amb sinònim d’heroïcitat. El problema, com he explicat en multitud d’articles, és que l’autonomisme “made in Pujol” ha empetitit i molt les mires dels catalans i ens ha superlativament subordinat a la influència i l’autoritat d’un Estat, que no era el nostre i ara ja l’és. Quan la senyora Marcela Topor de Puigdemont compara Espanya amb la Rumania de Ceaucescu, caldria recordar-li que cap dissident polític per aquelles terres comunistes cobrava de l’erari públic 6.000 Euros nets al mes, ni tampoc pactava amb el partit polític -el socialista- que sota el seu mandat t’han estat espiant, encausant, jutjant i condemnant. A canvi, sorprenentment tu o els teus ajuden a substituir un president “corrupte” com Rajoy i posar-ne un altre de “net i polit” com Pedro Sánchez. I tot plegat per netejar una Espanya, de la qual dius que marxes, i que no torni a governar la dreta. Això no ho supera ni el més surrealista Fellini fart de vi. Quins nassos per no dir collons! O sigui banyuts i pagar el beure elevat a la potència N. La diferència amb Pujol era que aquest pactà ordre a Catalunya a canvi de maquillatge d’autogovern i enriquí enormement la seva família i amb alguna que altre almoina per la seva gent. Ara, amb quatre engrunes, com l’abans esmentada, l’Estat en té prou per contenir Catalunya i la seva classe política desendreçada, desnortada i alarmantment desproveïda de qualsevol ideal o valor polític, que no material. Pobre Catalunya, tan a prop d’aquests polítics i els seus vicis i complexes i tan lluny de Déu!