El català al Congrés, sí que es pot

És ben significatiu que la primera mesura que apareix, més o menys, com a cessió possible del PSOE cap a l’independentisme sigui la possibilitat d’intervenir en català al Congrés dels Diputats. Es tracta d’una antiga reivindicació que ERC va posar sobre la taula durant la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ja fa dues dècades. Segurament algú deu recordar Joan Tardà, l’any 2004, intentant, sense èxit, formular alguna pregunta en català i, al cap d’uns mesos, essent expulsat de la tribuna per l’aleshores president del Congrés, Manuel Marín. Des d’aquell moment fins avui no s’ha mogut res.

Bé, sí que s’han mogut algunes coses. La principal és que l’opinió pública catalana ha perdut tot l’interès per reivindicar un exercici que no passaria de simbòlic, com seria fer servir les llengües de l’Estat al faristol del Congrés. Tant és així que aquesta petició, abandonada per l’independentisme, ha acabat essent patrimoni de l’autonomisme vagament federalista que representa Sumar-En Comú Podem. Lluitar per parlar en català al Congrés és, en el fons, una tendra professió de fe en una mena d’Espanya helvètica sortida de la butxaca màgica de Doraemon.

Altres matèries de negociació que circulen, com Rodalies o un nou sistema de finançament, acaben de completar un mapa que coincideix, aproximadament, amb el programa electoral de Yolanda Díaz. Unes propostes, per tant, que toca negociar entre l’esquerra autonomista catalana -PSC i Comuns- i el PSOE. L’oferta electoral dels partits independentistes és una altra i, per tant, ha de ser el subjecte d’una negociació posterior, un cop comprovada la voluntat de Pedro Sánchez d’escoltar, d’entrada, als seus socis de la passada legislatura.