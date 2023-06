La doble toxicitat del cas Ripoll

Mal gestionat per la resta de partits abans de la campanya, durant la campanya i després de les eleccions, el cas d’Aliança Catalana a Ripoll ha provocat un debat que l’unionisme vol orientar cap a la vinculació de l’independentisme amb l’extrema dreta. Es deleixen per localitzar una desena d’independentistes ultres i alimentar la tesi que sostenen des que va començar el Procés. De moment, han aconseguit que davant d’aquesta operació de propaganda els partits independentistes reaccionin amb pànic i desconcert. Amb nerviosisme, en lloc de buscar-hi una resposta pensada i cohesionada, s’ataquen mútuament de manera improvisada amb l’únic objectiu d’esquivar la llufa.

Per no deixar-se arrossegar per aquesta onada, el primer que ha de tenir clar l’independentisme és que Sílvia Orriols i el grupet de seguidors que ha batejat com a Aliança Catalana són inequívocament ultres i xenòfobs. No hi ha cap dubte sobre això. Orriols assenyala i ataca un grup social vulnerable per convertir-lo en un instrument per a la seva promoció personal. És indefensable i incoherent que una alcaldessa que pretén presentar-se com a independentista digui que buscarà al padró municipal noms de persones que creu que no tenen la residència regularitzada per denunciar-les a la policia espanyola. Perquè és l’única cosa que podria fer des de l’Ajuntament: posar-los en mans de la policia que se suposa que vol fora del seu territori. El més probable, si finalment fa el que ha dit, és que no li facin ni el més mínim cas. De manera que la seva activitat d’escombrar immigrants difícilment tindrà cap efecte real. La toxicitat d’aquesta pràctica rau en la propagació de la idea que obre un camí a seguir (cap a no se sap on).

Si aquesta actitud s’estén, portaria a una societat inútilment crispada i extremadament ineficient respecte dels nouvinguts. Ni Ripoll ni Catalunya, ni que volguessin, podrien impedir que hi arribin estrangers, perquè no controlen cap frontera. Les polítiques que defensa Orriols només poden empènyer els nouvinguts cap als marges, fora dels circuits per integrar-se en la comunitat on viuen, que és el més convenient per a tota la comunitat.

Però, a més a més d’aquestes consideracions que no es poden obviar, hi hauria un error estratègic en el reconeixement d’Orriols com a nova via de l’independentisme. Amb el seu sobiranisme de barra de bar, proporciona una oportunitat d’or a les dues branques del nacionalisme espanyol, dreta i esquerra. Totes dues han alimentat el monstre de Vox –de moment, 52 diputats al Congrés–, cadascuna a la seva manera i pels seus interessos. Ara no s’aturaran si poden fomentar l’autoodi dels independentistes amb qualsevol eina que tinguin a mà. I Sílvia Orriols i els seus 1.400 vots són una bona notícia per a ells.