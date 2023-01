“Et dono si em dones”, devien dir-se mútuament els negociadors del PSC i del Govern en les darreres reunions per aconseguir pactar pressupostos. I així han reprès les reunions intensivament aquest dilluns matí i tarda socialistes i republicans. Tothom hi guanya, si hi ha pressupostos: el president de la Generalitat i el seu Govern poden complir els compromisos d’escut social i d’inversions previstos els darrers mesos; el PSC pot traure pit de partides (previstes o no pels departaments) per als municipis que governen, enguany que toquen eleccions municipals, perquè l’aeroport, com la Ronda del Vallès, és competència ministerial i poca cosa hi ha a rascar. I els col·lectius que més necessiten els nous pressupostos, els que més pateixen i notaran la inflació, l’augment de preus i l’increment del preu del diner, han de poder veure com es fan possibles polítiques que no ho serien amb pressupostos prorrogats.

També es confirma el que molts pensàvem des de fa unes setmanes sobre l’actitud de Junts, que para el sarró, esperant que la seva profecia sobre la pulsió tripartita irrefrenable dels republicans s’autocompleixi; advertint que hauran “abraçat l’autonomisme de forma definitiva” si pacten pressupostos amb el PSC. Que amb qui pactes pressupostos defineixi si ets autonomista o no tindria sentit el 2015, o el 2016 o el 2017, però el 2023, després d’haver posat Junts com a condicions per aprovar-los mesures tan autonomistes com el Hard Rock, impositives o sobre l’escola concertada, resulta poc creïble més enllà de l’entorn més convençut.

A veure com acaba la setmana, però ara per ara som més a prop de tenir pressupostos que la setmana passada. I això, des del punt de vista social i econòmic, ara, seria una gran notícia.