Dilema a l’independentisme (com sempre)

El trilema que va plantejar la CUP als seus militants per decidir què havia de fer amb el 23-J i la consulta de l’ANC a les seves bases per saber si ha de recomanar l’abstenció o el vot nul reflecteixen plenament la situació en què es troba l’independentisme. Hi ha altres col·lectius, com ara Acord per la Independència, i actors individuals, com ara l’articulista d’El Món Pilar Carracelas, que mantenen una campanya oberta per l’abstenció. I els partits independentistes –inclosa la CUP, un cop el 60% de la militància va triar presentar-se a les eleccions– han reaccionat intentant combatre el fantasma. Òmnium Cultural també ha fet una crida a votar el 23-J i el Consell de la República s’ha trobat amb una petició per debatre internament quina ha de ser la seva posició a l’assemblea de representants, tot i que l’òrgan de govern de l’entitat ja ha cridat a votar.

Els analistes –politòlegs i historiadors com Xavier Diez, també articulista d’El Món– adverteixen amb contundència d’una evidència: ni l’abstenció ni el vot nul han aconseguit convertir-se mai en una veritable eina política. Ho va intentar el món abertzale al País Basc i, malgrat aconseguir un gran efecte a les urnes, l’operació no va tenir cap conseqüència. O sí: va ser lehendakari el candidat del Partit Socialista d’Euskadi, Patxi López.

Una altra evidència és que, per molta desafecció que hi hagi, no hi ha un moviment abstencionista en l’unionisme. Només l’independentisme s’ho planteja, com a mesura de pressió o càstig als partits que l’haurien de representar. Per això aquestes formacions estan donant mostres de nerviosisme. Una inquietud que resulta no només de les crides a no votar el 23-J, sinó dels mals resultats del 28-M, en què l’abstenció va castigar especialment el sobiranisme i es va confirmar com una amenaça real que encara pot créixer.

Els partits interpel·lats per aquells que plantegen el dilema només tindran legitimitat per demanar un esforç als electors si s’esforcen ells. Seria fàcil assenyalar indicis que no ho estan fent. Per exemple: han deixat passar l’oportunitat de pactar per governar les diputacions de Lleida i de Tarragona. Però també hi ha indicis en sentit contrari. A Barcelona, Xavier Trias i Ernest Maragall van assolir un acord seriós i responsable, tot i que l’unionisme el va bloquejar sense dilemes. A Girona, Guanyem (candidatura liderada per la CUP), Junts i ERC han aconseguit pactar malgrat els intents del PSC per impedir-ho. I a Sant Cugat Junts ha fet l’esforç d’oblidar els greuges amb ERC per fer un acord de govern.

La unitat estratègica és possible. Ara que s’ha començat a parlar públicament de posar un preu més alt a una eventual investidura de Pedro Sánchez –fins ara ha sigut gairebé gratis–, les converses apartades dels focus mediàtics per fixar aquest preu haurien de donar fruits immediats i sòlids. Si és que l’independentisme vol sobreviure el tsunami que ve, en què l’unionisme d’esquerres el posarà entre l’espasa i la paret per impedir un govern d’extrema dreta. A Catalunya, ningú –excepte els votants de Vox– vol aquest hipotètic executiu a la Moncloa. Però el xantatge no és acceptable. El que hi ha d’haver és negociació. Un concepte que a Madrid buiden de significat i que és feina dels partits independentistes que hi obtinguin representació –gràcies als vots que demanen– fer entendre.