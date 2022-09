Diada de broma i pena

Escric el títol i ho faig amb tristor. Tornem de vacances i, com sembla que no pot ser d’altra manera en aquesta relació particular d’amor inexistent i odi ben present, continuen les rebequeries, pica-baralles i lluites intestines entre Junts i Esquerra. Al pas que anem, a l’Aznar l’haurem d’anomenar Nostradamus per la clarividència amb la que anuncià aquesta sort de guerra civil -incruenta?- entre els dos grans partits d’un independentisme català que no vol la independència i, al pas que anem, no voldrà ni ser catalans no sigui que els titllin de racistes, supremacistes o qualsevol fotesa acabada amb el sufix “ista”. Amb una Catalunya tan plena de complexes, falsos gurus i malfiances no és que sigui impossible fer la independència, és que aquesta es pot convertir en quimera i contraproduent per les futures generacions catalanes d’ara fins al jorn del Judici Final. Tal vegada era d’això el que es tractava, minar i delmar el sentiment per la independència des de dins, amb actors independentistes confessos, però que en veritat són unionistes conversos. No sé si Espanya ho ha fet molt bé; ara bé és innegable que la jugada, amb el permís i compromís de molts dels d’aquí, els ha sortit de primera.

Durant una bona colla d’anys l’independentisme va gaudir d’una hegemonia política i afegiria intel·lectual i moral. Semblant fet s’explicava per les virtuts objectives i il·lusionants de la perspectiva d’un estat català independent. Però també i, d’igual manera, per les mancances d’un Estat, l’espanyol, tradicionalment amb poca o nul·la empatia vers Catalunya i poca o nul·la simpatia des de Catalunya. Aquest domini es traduïa amb diades espectaculars on els carrers de viles i ciutats de tot Catalunya, en especial Barcelona, exhibien un aspecte radiant amb multitud de gents de procedències ben diverses. Era tot un espectacle de llums, colors i, per damunt de tot, civisme i altruisme. A voltes un xic ensucrat i carrincló (“TV3 style”), però ningú podia dubtar que es tractava d’un moviment popular, democràtic, pacífic i, tal vegada, més festiu que no pas reivindicatiu si tenim en compte el malaguanyat resultat final.

Dic el resultat final perquè la renúncia dels líders, aquesta experiència d’abaixar els braços i sotmetre’s a les exigències de l’Estat i el seu ordenament polític-jurídic ha sortit molt car a la reivindicació col·lectiva d’independència, però ben barat a tota una colla de líders que tenint molta fe amb els Reis Mags, o bé esperaven l’adveniment d’una independència caiguda del cel o, de l’altra, eren uns perdedors de mena que aspiraven arribat el moment oportú i amb dissimulada intenció fer descavalcar, com així fou, l’ideal d’independència nacional. Aquí, i malgrat atempti i contravingui a la racionalitat humana, ambdues opcions podien ésser perfectament complementàries (independentisme màgic, frívol i, alhora, cínic).

Quan Pujol ens parlava de fer país, ho feia en base a dues lògiques que, en aquest cas, mai haurien d’haver estat complementàries. La primera era la necessitat real de reconstrucció nacional del nostre país després de quaranta-anys de dictadura franquista; la segona i menys poètica i, pròpia del murri que sempre fou Pujol, tenia a veure amb el factor atemporal de fer país. En síntesi, direm que sempre pots anar fent país, fins i tot amb les coses més irrellevants o innecessàries que es poden allargar fins l’infinit o no tenir una data de caducitat evident. Amb fer país, Pujol primer començà a reconstruir Catalunya amb fets i dades objectives com les que encara gaudim a nivell d’autogovern, llengua i cultura. Però alhora era un parany que obviava sine die parlar d’independència i estat català. D’aquí, que es digui el que es digui, els successius governs Pujol caigueren en el seu propi parany i amb dues enormes tares que ara patim abastament: la mediocritat i la corrupció. Corrupció ahir econòmica i avui de les idees. Ambdues nefastes, letals i generadores d’unitat política en el marc concloent i per nosaltres esquizofrènic de l’Estat espanyol. El problema, no és ja Pujol, encara que fos el pater fundador d’aquestes males pràctiques. Com a Itàlia, sempre ben a prop de Catalunya, el sistema es reprodueix i converteix les imitacions en terrorífiques farses o tragèdies. I aquí sobresurten els Mas, Puigdemont, Junqueras i llarguíssim etcètera de segones fileres. El gran i més greu problema és que tots aquells que foren votats per substituir el Pujolisme s’han convertit en terribles deixebles d’aquest i han convertit el mite del fer país, o sigui d’aquí fins al final dels temps, en el paradigma estant i també concloent de l’independentisme. D’aquí l’aversió que amb bona i nefasta lògica, tenen per la unilateralitat i que es palesa en no haver honorat el resultat de l’1 d’octubre, a banda de l’actual i perversa sobreexposició de cortines de fum en forma de lluites intestines que no condueixen a res més que a l’ignonímia del desconcert present. Amb i gràcies a ells ni el Matusalem català viurà la independència, car sempre hi haurà un “però” o un “no en som prou”, és a dir un ara no toca que frustrarà l’objectiu anhelat. Moltes gràcies Esquerra i Junts per la vostra beneiteria, traïdoria i procrastinació, no dubteu mai que l’espanyolisme intel·ligent sempre us ho agrairà, però no pas amb elogis ni lloances i sí amb subtils frases plenes d’escarni i menyspreu.