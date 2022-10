La masculinitat fràgil és aquella actitud reactiva del mascle que veu amenaçada la seva condició hominoide. Construïda a base d’estereotips, tant desfasats com malauradament vigents, aquesta mena d’homínids es defensen com braus enfurits, al veure qüestionada la seva presumpta fortalesa de cos i d’esperit: impertorbable, insensible, inqüestionable; patètica i perillosa a l’ensems. Talment, com ho és l’espanyolitat fràgil.

Un exemple antològic d’aquesta fragilitat foren les porres del Primer d’Octubre, com a reflex d’una espanyolitat insegura de si mateixa o, encara diria més, que està completament segura que no gaudeix del reconeixement que vol aparentar merèixer. Que es pregunti sobre la voluntat de ser o no ser espanyol a una part indissoluble de l’espanyolitat donada seria una humiliació inconcebible. Permetre o tolerar tal humiliació, seria una mostra de debilitat, un acte de covardia. Un espanyol de veritat no s’ha de convèncer, sinó que neix espanyol i ho serà per sempre. I punt.

Però, més enllà d’aquella epopeia, aquesta vivència acomplexada de l’espanyolisme es manifesta, anualment i de manera paradigmàtica, cada 12 d’octubre: el dia de l’espanyolitat fràgil. I és que la diada que representa el suposat estendard dels valors de la pretesa pàtria no commemora una victòria heroica contra l’invasor; no recorda la resistència a ultrança contra l’ocupant; com tampoc una unificació nacional que hagi forjat una nació o bé una revolució gloriosa que enderroqués l’opressor. El dia de la Raza o de la Hispanidad commemora ni més ni menys que la conquesta d’un imperi que s’ha perdut i que mai més no tornarà.

Un veritable genocidi, un holocaust indígena. Això és el que encara celebra l’Espanya del segle XXI. Una atrocitat funesta contra la qual van alçar-se victoriosament, tots i cadascun dels pobles sotmesos a l’imperialisme espanyol d’ultramar. D’aquest fet, les nacions americanes no se n’obliden, fins al punt que ni la més terrible dictadura que hi hagi regnat s’ha arribat a plantejar retornar seriosament al domini que tant commemoren els nostres colonitzadors peninsulars. “I no ens podran matar!”, aclama el monument a la resistència andina i a la rebel·lió de Tupac Amaru, a la plaça d’armes de Cusco, al Perú.

I l’espanyolitat fràgil, com reacciona envers aquest rebuig dels que considera els seus vassalls naturals? Només cal pensar en el recent episodi del rei Felip VI, negant-se a honorar l’espasa de Bolívar a Colòmbia. I mentrestant, a l’antiga metròpoli, desfilades militars, estanqueres pintades al cel, la cabra de la Legión, nazis campant lliurement pels carrers… Marcant paquet i espanyolitat, valgui la redundància, en un acte de vanaglòria, d’autocomplaença i de patetisme. Però, nogensmenys, perillosíssim. Prou que ho sabem els catalans, bascos, gallecs i tots els pobles que ens han sotmès al règim d’assimilació de l’espanyolitat banal.

Històricament, el catalanisme ha tractat de reformar Espanya o, com a mínim, de tractar de cercar, entre les muntanyes de palla, el gra d’una minoria d’espanyols que estarien disposats a entomar una espanyolitat ferma i convençuda; és a dir, que volgués integrar i fer-se pròpies totes les realitats culturals, lingüístiques i nacionals que romanen en el marc de l’estat espanyol. També, històricament, l’espanyolisme ha volgut convèncer-se que els catalans, com la resta, som una part indissoluble i fundacional d’Espanya. Fins i tot, que els nostres patriotes de 1714 eren més espanyolistes que Felip V mateix.

Sens dubte, el que la història mostra és que el catalanisme no podrà contribuir a una espanyolitat que se senti segura de si mateixa i que, pretendre-ho, seria comprar el relat del revisionisme històric de l’espanyolisme. I és que els Països Catalans no són l’origen de l’espanyolitat, sinó més aviat el contrari: és l’espanyolitat que es constitueix, originàriament, sobre el domini i la negació de la nostra pròpia realitat nacional. Això implica que necessàriament sempre hi haurà una espanyolitat fràgil i, consegüentment, perillosa, que no acceptarà mai que declarem la nostra voluntat, per si de cas no li corresponguéssim. Prenguem-ne nota i actuem en conseqüència. Això també va per al nou govern de la Generalitat.