Desenganyats millor que enganyats

La desafecció política, el cansament, el desencant envers els polítics és més antic que l’anar a peu. Amb pics d’afecció relacionats amb moments crucials de comunió de majories amb les majories polítiques, és la tònica. No vull pas dir que no cal preocupar-se’n ni preocupar-s’hi: vull dir que és així, i hi vull afegir que el millor que podria passar a parer meu és que aquest sentiment negatiu envers els polítics es transformés en exigència i vigilància activa i tan dura com calgués, i no en abstenció o passotisme generalitzats, que deixaria en mans d’uns pocs les decisions sobre els afers, necessitats i problemes de la majoria. El sectarisme cec d’una minoria per desistiment o deixadesa de la resta és el pitjor que li pot passar a un projecte polític, als seus seguidors i als seus representants, encara que així es mantingui a curt termini en el poder de manera més fàcil, perquè és el pitjor que li pot passar a la democràcia.

Churchill no era pas un home que s’empetitís o que desistís davant de les adversitats polítiques, al contrari. Tampoc un home que s’autoenganyés o enganyés, era crític amb una determinada manera de fer política i amb la política mateixa (“La política és la capacitat de predir què passarà demà, la setmana que ve, el mes que ve i l’any que ve. I tenir la capacitat després d’explicar per què no va passar”, i no es referia aleshores a la mala gestió sistèmica i indefensable de Rodalies). Seves són dues de les cites més esmentades i que m’agraden més en referència a la política. En un discurs a la Cambra dels Comuns el 1947 va dir aquella frase tan famosa que vindria a ser (disculpeu la traducció): “S’han provat i es provaran moltes formes de govern en aquest món de pecat i d’aflicció. Ningú pretén que la democràcia sigui perfecta o sàvia. De fet, s’ha dit que la democràcia és la pitjor forma de govern, si exceptuem tota la resta de les que han existit.” La millor de les pitjors formes de govern, vaja. L’altra la va dir a principis del 1942 en plena Guerra Mundial, davant la imminent caiguda de Singapur (la principal base militar britànica al sud-est asiàtic) a mans dels japonesos: “No hi ha error pitjor en el lideratge públic que mantenir falses esperances que aviat s’esborraran. El poble britànic pot enfrontar-se al perill o a la desgràcia amb fortalesa i dinamisme, però els molesta amargament que els enganyin o descobreixin que els responsables dels seus assumptes viuen ells mateixos en un paradís dels ximples.”

Millor desenganyats que enganyats, però activament crítics i exigents amb el compliment dels compromisos. “Tenim un vot i el farem servir”, vaja (això no és de Churchill). Abans, durant i després de votar.