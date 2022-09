Democratitzar el vot digital és possible

Des dels primers casos pràctics en el món real ha ofert titulars d’èxits i fracassos, i articles contundents de promotors i de detractors. Es tracta d’un tema complicat i d’una tecnologia complexa difícil d’aplicar. Amb grans beneficis però riscos notables.

El vot digital pot portar la participació ciutadana a un altre nivell, però per fer-ho requereix aplicar-se amb la màxima seguretat i traçabilitat. Desgraciadament, no totes les organitzacions (tant públiques com privades), compten amb els recursos tècnics i econòmics per fer complir aquests requisits.

Quan pensem a votar sovint ens venen al cap eleccions nacionals o autonòmiques. Però el vot és una de les parts fonamental de la salut democràtica d’una societat i s’utilitza per la governança en tota mena d’organitzacions per mitjà d’assemblees generals, eleccions, pressupostos participatius o referèndums.

Avui, però, en un món globalitzat i amb la participació en remot normalitzada, les organitzacions més grans requereixen digitalitzar la seva governança i es topen amb seriosos problemes per assegurar el dret a vot dels seus membres.

Un dels inconvenients principals és que el vot digital que fem servir està basat en tecnologies de dues dècades enrere i això el fa costós i poc segur. Afortunadament, estan apareixent una nova generació de protocols de vot de la mà de la criptografia de coneixement zero i tecnologies descentralitzades com la blockchain que estan canviant el panorama amb vot digital a un cost marginal, resistent a censura, amb anonimat i verificable universalment.

Tots aquests atributs fan possible la democratització d’una tecnologia que pot ajudar a enfortir la participació de la societat civil mentre permet s’assegura que aquest procés sigui transparent i auditable de forma oberta.

Riscos

No hem d’obviar que el vot digital té també els seus riscos. Però tot risc pot anar acompanyat d’un sistema de gestió d’aquests, tal com la banca va fer amb l’adopció de la banca en línia, de la que ningú dubta del seu èxit en els països occidentals.

El vot digital haurà de passar per un exercici de gestió de riscos similars i s’haurà d’analitzar col·lectivament quan, depenent dels riscos, valdrà la pena votar de forma digital o amb paper.

Estem lluny de poder organitzar unes eleccions nacionals amb vot digital, però avui dia estem vivint les possibilitats de participar digitalment a l’assemblea d’una cooperativa o votar digitalment en un referèndum municipal. El repte és fer-ho de forma segura i verificable, perquè puguem aprofundir en aquests processos democràtics.

El valor d’una infraestructura de comuns

Ningú escapa d’Internet. Vulguem o no, la pràctica totalitat de les nostres relacions (personals, laborals, mercantils) ocorren, en algun moment o altre, digitalment.

Conversem, estudiem, compartim, treballem i comprem per internet. Tot això va ser possible gràcies a la inversió en Internet com a infraestructura comuna i basada en estàndards oberts. En els seus inicis no estava gent clar el seu triomf, i no faltaven els detractors que auguraven el seu fracàs.

Avui, 50 anys després de les primeres passes d’Internet podem veure els efectes positius de què el món es posés d’acord en construir sobre la mateixa infraestructura.

Internet, però, no és quelcom monolític. Més aviat es construeix com una ceba. I, sovint, apareixen nous protocols i capes que milloren l’experiència dels usuaris. És el cas del comerç online. Algú recorda el suplici de comprar per Internet a principis del 2000?

Afortunadament, empreses com Stripe van arribar per simplificar una cosa tan complicada, per compradors com venedors, com el processament de pagaments. Ho van fer construint una capa de pagaments online que fos ràpida, fàcil i segura i, avui dia, són milions les empreses que avui dia fan ús del seu servei per abstreure’n aquesta complexitat.

Si cada una d’aquestes empreses (posem pel cas, una empresa que es dedica a vendre flors) hagués de preocupar-se de crear i mantenir el seu propi sistema de pagaments, encara estaríem en aquella experiència dels 2000.

Vot digital com a infraestructura de bé comú

Fa deu anys Stripe va revolucionar un sector tan complex com el dels pagaments digitals fent que avui es facturin més de 5.500.000 milions d’euros en comerç online.

Avui, l’aposta del projecte Vocdoni -un projecte nascut a Catalunya i pioner en vot digital de codi lliure, resistent a censura, auditable i anònim- és replicar el model Stripe amb la governança, facilitant així l’accés i processament del vot digital, abstraient-ne tota la complexitat tècnica.

El producte amb el qual Vocdoni vol que qualsevol organització pugui beneficiar-se de vot digital segur, anònim i auditable a baix cost és Vocdoni API. Aquesta API permet que tercers puguin connectar-se a la infraestructura de vot digital de Vocdoni, eliminant la necessitat de construir tot un sistema de vot segur des de zero i permeten que cada organització pugui adaptar-lo a les seves necessitats concretes o, per exemple, integrant els seus propis sistemes d’identificació.

“Vocdoni API permet a tercers integrar un protocol de vot digital segur i auditable en un parell de dies.”

Vocdoni API pot revolucionar la participació tal com ho va fer Stripe amb el comerç digital. Especialment, si parlem d’organitzacions grans i amb socis distribuïts pel territori (en tenim moltes a Catalunya com el Barça, Òmnium, Abacus, Som Energia, Centre Excursionista de Catalunya,…), de forma que cap soci es quedi sense exercir el seu dret a vot. Un dels principals problemes del vot físic, que requereix desplaçar-se per votar.

Queda per veure si fent del vot digital una infraestructura comuna farem avançar la participació cap a nous horitzons.