Defensar el vot en les eleccions espanyoles

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit per aturar la repressió. Continuen entrant manifestants independentistes a la presó. Continuen les inhabilitacions indiscriminades. Ni rastre de la famosa “desjudicialització”.

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit per millorar el servei de Rodalies. Milions de persones patim el desastre. Si ho denunciem, la ministra de transport del PSOE diu que no n’hi ha per a tant i Salvador Illa ens diu que cal que abandonem “la cultura de la queixa”.

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit perquè es compleixin les inversions en infraestructures. Els vots de milers d’independentistes han servit per aprovar uns quants pressupostos a Pedro Sánchez i Pedro Sánchez ha decidit incomplir tots els pactes econòmics amb Catalunya.

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit perquè Catalunya pugui gestionar els Fons Europeus amb criteris propis. Tot plegat ho ha decidit Madrid, gràcies al pacte entre Vox i el PSOE pel decret que regula la gestió dels diners europeus. I els diputats independentistes al Congrés, veient-les passar.

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit per evitar que la llengua catalana retrocedeixi. No ha funcionat cap pacte amb el PSOE i els “blindatges” no han blindat res.

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit per impedir que la ultradreta espanyola tingui cada cop més poder ni per aturar el poder que ja tenia al sistema judicial.

Votar llistes independentistes al Congrés no ha servit ni per a l’amnistia ni per l’autodeterminació. Perquè és que ni tan sols ha servit per provocar un petit canvi de discurs, ni un miserable intent del PSOE de perseguir la guerra bruta de l’Estat contra els catalans. Al contrari: més espionatge i més medalles per a la policia que ens reprimeix. De fet, votar llistes independentistes al Congrés no ha servit ni per derogar la llei mordassa.

I parlant de derogar: votar llistes independentistes al Congrés no ha servit per derogar la reforma laboral del PP, ni per derogar un sistema fiscal fet a mida dels oligopolis franquistes que s’amaguen a l’IBEX.

Ara venen eleccions al Congrés. Els partits independentistes que es presenten ens hauran d’explicar molt i molt bé quines coses faran diferent aquest cop. Si no ho fan, serà impossible votar-los. Ha costat massa tenir dret a vot perquè ara el vot no serveixi per a res.