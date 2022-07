La decadència del laurisme 

La pulsió de Laura Borràs de pujar a la primera divisió de la política catalana es va fer notar pel gran públic per primer cop durant l’abril del 2017. Aleshores, encara essent directora de la Institució de les Lletres Catalanes, va ser l’encarregada de llegir un manifest al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, un document que havia de ser ratificat pels principals càrrecs del govern: es tractava de mostrar determinació amb el referèndum, en un moment en què semblava que flaquejaven les forces d’alguns consellers. Un per un, els allà presents van anar passant a signar el manifest. Quan va ser el torn de Santi Vila, que aleshores era el cap de Borràs, va fer un gest com de rumiar-s’ho, anticipant el paper que acabaria tenint en el moment decisiu de l’octubre d’aquell any.

De l’abril del 2017 al juliol del 2022 sembla que hi vagi molt més que cinc anys. Aquell gest inicial de Laura Borràs de treure el cap davant les càmeres que enfocaven les hores greus, es va acabar convertint en la participació a la llista electoral de Junts per Catalunya i, posteriorment, en la designació com a consellera de Cultura sota la presidència de Quim Torra. Havia estat un important salt: de ser designada per un conseller a ser la consellera que nomina als altres. Poc a poc es va anar treballant una fama de política popular, gairebé venerada. A les xarxes socials li anaven florint aquesta una mena de seguidors, majoritàriament granadets i lectors de Pilar Rahola, enlluernats amb el seu posat de persona culta, rica i ben plantada, com si veiessin en la seva imatge un punt histriònica la vida que ells haurien volgut tenir. La idolatria d’aquests sectors, implacables amb qualsevol crítica a la seva Laura, sobreeixia de l’internet per acabar exterioritzant-se a les manifestacions i als actes polítics.

Semblava que Laura Borràs era imparable i així ho llegia ella mateixa, el seu entorn i el seu partit. D’aquí que decidissin presentar-la com a candidata al Congrés dels Diputats amb l’esperança d’aconseguir la primera posició de les forces catalanes. Lluny d’aquest objectiu, les primeres eleccions de 2019 la van deixar vuit diputats per sota de Gabriel Rufián i, les segones, a cinc representants de distància. Posteriorment a aquest pas per Madrid, segurament considerant que es tractava només d’un problema de vot dual, va decidir presentar-se com a candidata de la presidència de la Generalitat. Les votacions del febrer de 2021 la van deixar en tercera posició, sense possibilitat d’arribar a la plaça de Sant Jaume. Després de les múltiples derrotes electorals, el descrèdit va arribar a nivell intern: durant el darrer congrés de Junts va obtenir molt menys vots que Jordi Turull i els seus candidats a la vicepresidència i a la secretaria d’organització ni tan sols van passar el tall del 50%.

En paral·lel amb el declivi polític, s’ha anat complicant la seva situació judicial relacionada amb la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, per un suposat favoritisme en la contractació d’un informàtic condemnat per diversos delictes relacionats amb el tràfic de drogues i la falsificació de moneda. L’atrinxerament a la presidència del Parlament s’està complicant per moments, amb l’esclat de la polèmica de les pressions d’un diputat del seu entorn més proper cap a una periodista, amb crits, cops contra el mobiliari i retenció forçada, després d’unes preguntes incòmodes sobre la qüestió que ara citàvem. Segons indiquen diversos testimonis, la mateixa Borràs era present a l’escarment. No s’entén per què algú que es declara innocent i víctima d’una persecució política s’hauria de molestar davant l’oportunitat d’aclarir els fets en un programa de màxima audiència. Mentre això passava, un professor universitari explicava que la seva germana havia rebut una trucada de la presidenta del Parlament amenaçant-la amb accions legals per una publicació que ell havia fet les xarxes socials explicant, des del seu punt de vista, el pas de Borràs per la universitat. Almenys podem dir que hem tingut sort com a país que aquest daltabaix no l’hagi enganxat a la presidència de la Generalitat.