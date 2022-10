Crisi als tories

Sis setmanes ha estat Liz Truss com a primera ministra britànica. Havia de tancar una crisi derivada de la votació de confiança de Boris Johnson (com Theresa May, guanyar-la només va ser l’avantsala de la seva dimissió) i l’ha incrementada i generat un autèntic caos polític al Regne Unit.

A les conseqüències de la guerra a Ucraïna, la crisi energètica i dels efectes col·laterals del Brexit en forma de més inflació (la més alta en quaranta anys) i d’increment dels preus de gas i electricitat, transport i aliments i dels tipus d’interès per frenar-la, hi va aportar un col·lapse dels mercats. Les seves propostes econòmiques, antipopulars en tots els sentits, sonaven bé en el seu cap i sobre els seus papers, però reduir l’impost sobre la renda als més rics o eliminar el topall d’incentius i bonificacions salarials dels banquers van fer caure la lliura per sota del dòlar, van estressar els mercats financers i van fer perdre la confiança de molts diputats conservadors, que li van donar 17 dies per resoldre el problema per resistir al càrrec després que acomiadés el ministre d’Economia Kwarteng i el substituís per Hunt.

Aquest divendres hi ha d’haver primer ministre, triat també com ella. Les cases d’apostes angleses la setmana passada parlaven de Rishi Sunak, milionari fiscalment conservador que ja va aparèixer en les apostes per a substituir Johnson. I s’ha confirmat. Haurà de tranquil·litzar un partit que el 2019 va guanyar les eleccions generals àmpliament i que ara es troba en una situació molt complicada; com ho és la del país. Qui ho havia de dir.