La cortina de fum dels números

Percentatges i xifres d’inversió de grans empreses, de construcció de pisos socials, de reducció de trànsit i de la contaminació, de creació d’ocupació, pluges de milions de governs amics a la ciutat, transformacions urbanístiques en marxa…, tots els alcaldes recorren als números per demostrar que la seva gestió és solvent. I els rivals miren de trobar els números inversos que demostrin justament el contrari. Gràfics comparatius de mandats anteriors, pressupostos històrics i tot un garbuix estadístic que arribarà també aquest 28M a l’elector, i que probablement servirà als candidats per distreure la perdiu sobre el tema clau: l’absència d’un model de ciutat prou potent per perdurar en el temps més enllà d’un mandat.

En el cas de Barcelona, el 28M suposadament es confrontarà el model de ciutat de Colau i un suposat model alternatiu que encara ningú no ha explicat. Però en realitat Barcelona navega sense rumb des de fa moltíssims anys. Barcelona no és ni blanc ni negre, ni a favor ni en contra, sinó tot el contrari. És hiperregulació i és hiperlaxitud. És business friendly i és enemiga de les elits empresarials alhora. És una ciutat turística de referència mundial, però no té un model turístic ni clar ni sostenible. I així, la llista de contradiccions és inacabable. Per una alcaldessa que governa amb un altre partit amb el qual té claríssimes divergències de model social i econòmic de ciutat? Sí, però no només.

Perquè abans de l’era Colau, el petit interregne de la CiU de Xavier Trias tampoc no va implantar un model sòlid de ciutat que hagi estat destruït posteriorment pels seus rivals ideològics. De fet, els alcaldes que han trencat temporalment el regnat del PSC han matisat en alguns aspectes la Barcelona de tres dècades de mandats socialistes, però en cap cas no l’han capgirat.

Arribats a aquest punt, i sense que cap candidat hagi donat senyals de tenir al cap una veritable revolució conceptual del model de ciutat, tot apunta que viurem una nova campanya com les de sempre. Amb xifres que seran cortines de fum, retrets i pocs arguments.