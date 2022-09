Contra l’agror 

Aquest diumenge es compliran deu anys de la primera manifestació de la Diada organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana. Amb el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”, va desbordar la barcelonina Via Laietana i els carrers adjacents tot desplegant-se fins a l’Estació de França. La capacitat de mobilització de l’independentisme ja s’havia fet notar durant els anys previs, amb les manifestacions organitzades per la Plataforma pel Dret a Decidir del 2006 i el 2007 i, sobretot, amb la protesta contra les retallades a l’estatut, aquesta rere la pancarta “Som una nació. Nosaltres decidim”, del 10 de juliol de 2012. La de l’ANC era la primera que tenia un lema explícitament independentista i que era capaç d’aplegar una veritable marea humana. Les que hem esmentat anteriorment, en canvi, deixaven les portes obertes a altres possibles sortides, per bé que posaven l’èmfasi en l’autodeterminació del poble de Catalunya.

Durant aquests deu anys que hauran transcorregut entre la Diada del 2012 i la de diumenge vinent, l’independentisme ha estat capaç de passar de ser un moviment minoritari a poder constituir una majoria política. Aquest mateix independentisme s’ha pogut erigir en primera força en la capital de Barcelona i ha arribat a la segona posició en moltes ciutats de l’àrea metropolitana. L’independentisme ha aconseguit convertir-se en el protagonista del debat públic a Catalunya i més enllà. Alhora, l’independentisme ha posat en el mapa mundial un conflicte que havia quedat soterrat sota la catifa de l’autonomisme inofensiu i de l’Espanya maquillada de la Transició. L’independentisme, alhora, va organitzar un referèndum de concurrència massiva tot i l’amenaça ben real de la coerció de l’Estat espanyol. Un referèndum que va ser ben útil per mostrar el llautó d’un estat que es presentava al món com una democràcia pretesament exemplar i que, per contra, va engegar una onada repressiva sense precedents en una societat avançada occidental contemporània.

Totes aquestes són unes fites pràcticament inimaginables si les haguéssim formulat en veu alta pocs anys abans d’aquell 2012. Avui, en canvi, hi ha una part d’aquest independentisme està entestada en recrear-se en l’agror i el ressentiment pel fet que el referèndum de 2017 no va comportar, com és evident a simple vista, l’assoliment definitiu de la independència. Aquest pessimisme s’ha traslladat també a la convocatòria de la manifestació de l’ANC d’enguany, que en el seu manifest està farcit tot de retrets cap a altres independentistes, fins i tot negant-los-hi la categoria amb tractant-los amb l’afegitó de l’adjectiu “suposats” independentistes. Afortunadament, la majoria dels assistents segur que hi seran prescindint d’acusacions i blasmes.

L’ANC va ser capaç de les més grans, espectaculars i exemplars mobilitzacions combinant una actitud combativa amb l’habilitat per abraçar amplis sectors de la societat. L’independentisme ha estat capaç de totes les conquestes que abans enumeràvem compaginant un optimisme engrescador, empès per la ideació d’un futur millor, amb la denúncia de les limitacions econòmiques, democràtiques i socials que ens imposa l’estat que ens reté. Difícilment serem capaços de seduir més enllà del cercle dels més convençuts si ens convertim en un aplec d’uns pocs malcarats, per més que ens mostrem molt enfadats i rancuniosos. La nostra història recent ens marca el camí per tornar-ho a intentar, mentre que la història una mica més llunyana, la de l’independentisme residual però molt emprenyat, ens ensenya la via completament contrària. És el camí de tornada, el que va cap enrere.