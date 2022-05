El nou director de El Mundo ha escrit un article programàtic, polític, extens, “reformista” sobre l’objectiu del diari. El director del tercer diari més llegit d’Espanya (el primer, Marca, del mateix grup editorial), prop de 470.000 lectors, diuen, ha deixat ben clar a què han d’atendre’s els seus lectors i la resta de mortals, per si no ho sabíem. Treballaran i donaran suport a qui encapçali un canvi a Espanya que inclogui acabar amb el “xantatge separatista” i amb “els excessos del nacionalisme i les polítiques de discriminació i desigualtat entre ciutadans que promou” i “lluitaran implacablement“ pel 25% de castellà a totes les aules, de Catalunya per començar, i després pel 50%.

No és el que diu, que ja ho sabíem, sinó com ho diu, com una declaració política de guerra. No són només ells, ells ho expressen desacomplexadament com a ves a saber si un intent d’avantguarda dels que han d’afegir-s’hi públicament; la majoria dels integrants dels poders de l’estat espanyol han estat disposats a “tolerar” des de la Transició un nacionalisme perifèric moderat que no cometi “excessos”, controlat i amb més o menys dosis de “simbolisme” dintre de les fronteres de les quatre províncies, com a molt. Però fa anys, abans del fort creixement de l’independentisme i com a mínim des del 2003, que ja han dit prou, no només a les “vel·leïtats” que esquerden la unitat espanyola, clau al seu parer per a la modernització i l’estabilitat que pregonen, sinó a qualsevol signe de política perifèrica que reforci la pluralitat que es va colar a la Constitució i a la doctrina constitucional; i ho van desconstruint, maó a maó, i vetllant amb els mitjans que calgui perquè ningú no se’n desmarqui.

No els perdem de vista a ells ni a les seves estratègies. No ens han d’atemorir, ens avisen, són esperó per voler consolidar els avenços assolits com a poble i per afinar estratègia de cohesió social i lluita contra les desigualtats amb el màxim de suport possible, com més, millor.