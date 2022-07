Què tenen en comú un independentista, un titellaire i un comunista amb cua?

“Donar informacions periòdiques, a través de tercers –o potenciar les que sorgeixin– que difonguin enfrontaments entre terroristes, les seves ideologies foranes, els seus negocis bruts, els seus costums criticables etc.. Només cal que la informació sigui creïble per explotar-la.” Així deia textualment el denominat Pla Z.E.N (Zona Especial Nord) del Ministeri de l’Interior capitanejat per José Barrionuevo. Han passat gairebé 40 anys des que es va conèixer aquest pla, però em temo molt que segueix estant de rabiosa actualitat. N’hi hauria prou de treure la N de nord i posar-li la D de dissidència per comprendre que aquest continua sent, a la pràctica, un manual de referència que marca l’estratègia de l’estat profund. Els mitjans al servei del règim (del 78).

La criminalització de tot el que és basc (també català, gallec…) venia de lluny. Durant quaranta llargs anys de franquisme, la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres institucions i organitzacions polítiques i socials, les nostres llibertats van ser censurades per un estat que en nom de la lluita contra el terrorisme, l’únic que pretenia era ofegar les ànsies de llibertat i transformació social dels nostres pobles. Durant quaranta llargs anys, els rojos i separatistes que van compartir el Front Popular del 36 van ser l’enemic principal del franquisme i el TOP (Tribunal de l’Ordre Públic) un dels instruments principals al seu servei.

A dictador muerto, rey puesto i de la nit al dia el TOP va passar a denominar-se Audiència Nacional. A més de la policia, calia assegurar tribunals d’excepció que continuessin endavant amb aquesta criminalització. I, tanmateix, aquests dos pilars no eren suficients. El 1983 es ​​va fer públic el ja esmentat pla ZEN i, amb això, es va instituir la utilització de la premsa espanyola i la contraproapaganda contra l’independentisme d’esquerres a Euskal Herria.

“Desconfieu especialment de les persones joves, sobretot si vesteixen anorac fosc, pantalons texans, sabatilles esportives i bossa d’esports”. Aquesta frase del pla ZEN, evidencia fins a quin punt la criminalització de la població basca, sobretot la jove, va ser una realitat incontestable als anys vuitanta. Pràcticament la majoria dels joves de l’època érem susceptibles de ser vigilats o detinguts per vestir d’una manera concreta. Tanmateix, la tasca de policies, jutges i periodistes del règim no es va cenyir a la població jove, ni de bon tros.

Durant anys la premsa espanyola, amb la col·laboració sigil·losa de les clavegueres de l’estat, es va dedicar a Euska Herria a criminalitzar diaris, el moviment de les ikastoles, el grup de cooperatives, dinàmiques a favor de l’euskara, organitzacions polítiques i un llarg etc, entitats i persones. El tot és ETA va anar ampliant-se fins a acabar en una fase d’il·legalitzacions que acabo per condemnar a l’ostracisme polític desenes de milers de persones a Euskal Herria i amb l’empresonament de centenars més pel simple fet de ser membres d’una organització política, una organització juvenil, un mitjà de comunicació. D’aquella pols venen aquests fangs.

No sé si els titellaires detinguts a Madrid el 2016 per una actuació dels seus guinyols anaven vestits amb un anorac blau, el que sí que sé és que una vegada més el triangle sèptic de l’estat (mitjans de comunicació, jutges i policies) van acabar ficant a la presó dos titellaires que no tenien res a veure ni amb ETA ni amb l’independentisme. I és que, com tothom sap, les clavegueres són llocs immunds, però on les rates no deixen de multiplicar-se. El trio de la contrapropaganda, la infàmia i la criminalització s’havia posat en marxa i la maquinària posada en marxa a Euskal Herria servia per fer front a tota la dissidència, sigui quina fos i lluités o treballés on fos.

Concretament, un any després es va celebrar el referèndum a Catalunya, el punt àlgid del procés sobiranista català. Tot allò après i desenvolupat a Euskal Herria va ser traslladat a Catalunya per criminalitzar (també mitjançant la premsa) l’independentisme, els seus líders, les organitzacions socials,… i crear les condicions per apallissar tot un poble quan es disposava a votar. Aquest procés, és clar, no es va dur a terme a l’últim moment. Feia anys que menyspreaven el català i prenien mesures contra aquesta llengua, “passant el ribot” per l’Estatut, caricaturitzant els i les catalanes, criminalitzant el moviment independentistes i, en definitiva, generant les condicions per anar “a por ellos” el dia en què simplement el poble català només volia decidir el seu futur lliurement i democràticament. Era el segon capítol d’una mateixa estratègia, la recollida pel Pla ZEN per a Euskal Herria també servia per fer front al procés sobiranista català.

I en això estàvem quan al règim del 78 li va sortir un gra que no esperava, una oposició que no contemplava. Des de la mateixa capital de l’estat, una nova esquerra espanyola que es negava a ser part del règim assolia cotes electorals insospitades fins ara. Calia fer alguna cosa i l’estat profund no va dubtar. Les mateixes tècniques mediàtiques basades en la mentida, la infàmia i la criminalització han estat també utilitzades per causar el major dany possible contra Podem en general i Pablo Iglesias i Irene Monetro en particular. I no són els únics; el moviment feminista va haver de fer front a una campanya de desprestigi i assetjament per les mobilitzacions del 8 de març el 2020 que tenia sens dubte també la marca de les clavegueres. La mateixa marca i estratègia que serveix per criminalitzar o desprestigiar migrants, gitanos, homosexuals o qualsevol identitat que trenqui la seva normativitat caduca i recalcitrant.

El cas Ferreras no és més que la punta de l’iceberg d’una estratègia mediàtica que serveix per fer front a l’independentisme d’esquerres d’Euskal Herria, Països Catalans i Galícia, o per desgastar al preu que sigui una esquerra estatal que no vol ser domesticada.

Com hem pogut comprovar, plou sobre mullat. No es tracta de dir “abans m’ho van fer a mi”. Es tracta de treure conclusions polítiques i comprendre que el règim del 78 i l’establishment està disposat a tot això i molt més per perpetuar la unitat d’Espanya i un sistema oligàrquic i corrupte sense comparació. Els grans poders econòmics i l’estat profund comparteixen la decisió ferma de mantenir a qualsevol preu una presó de pobles en forma d’estat de l’autonomies i un capitalisme de despossessió que mitjançant rescats, subvencions i adjudicacions arreglades segueix generant cada dia més rics a costa de la majoria social dels nostres pobles. I els mitjans de comunicació espanyols són un pilar fonamental de la seva estratègia, sens dubte, tant per fer front a les dissidències com per legitimar dia a dia una vergonyosa acumulació de riqueses de l’oligarquia espanyola.

I quina pot ser la solució davant de tot això? No seré jo qui s’atreveixi a dir què han de fer els altres. Crec que el respecte i la humilitat han de ser una referència entre aquells que creiem que un altre món és possible i que en el cas d’estat espanyol pensem que altres repúbliques i tipus de societat no només són possibles sinó que són necessàries i urgents. A cadascú li correspon, per tant, reflexionar i treure’n les pròpies conclusions. A cada poble li toca decidir el futur i per tant també la seva estratègia. Mentrestant, crec sincerament que, abans d’embrancar-nos sobre qui va ser agredit primer, als que compartim l’orgull de ser la dissidència del règim del 78 ens toca solidaritzar-nos entre nosaltres cada vegada que algú rep el flagell de la premsa del règim, la premsa més cutre i servil d’Europa.

Joseba Permach Martin és membre d’Iratzar Fundazioa