El Món ha tingut l’oportunitat de poder cobrir l’Operació Cigonya. Una iniciativa de la societat civil impulsada pels “fills d’Argelers” per ajudar els refugiats de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Ciutadans compromesos que van patir l’exili forçat per una guerra i l’experiència de ser un refugiat. Catalunya va ser, i per desgràcia, continua aquesta tònica, terra d’exili.

Un grup heterogeni va decidir en poques hores muntar un comboi per portar cap a Catalunya refugiats amb família al país o bé sense cap arrelament però amb opció de viure i treballar-hi. Un ingent esforç a través de contactes ucraïnesos i catalans per tal de fer efectiva la sempre benintencionada solidaritat.

La situació a la frontera d’Ucraïna amb Polònia és tant trista com problemàtica. S’està fent un esforç ingent de logística i acollida per què l’exili sigui el menys traumàtic possible i, sobretot, preservi els drets dels refugiats i dels infants. Tots aquests mecanismes han d’estar a mans de professionals. Organitzacions de cooperació amb anys d’experiència i acostumades a treballar en sinistres com el d’Ucraïna. Tota ajuda serà bona, i si és professional, millor.