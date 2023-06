Els catalans surten de franc

“Roses de foc a Barcelona” (Edicions 62, 2023). És el títol d’un llibre imprescindible per entendre què és Barcelona i Catalunya. L’escriu tot un referent com Andreu Farràs, i repassa les grans explosions d’ira social des de les bullangues de 1835 a un epíleg amb les protestes postsentència de l’octubre de 2019. Una de les conclusions del llibre, i sempre és agosarat fer aquesta mena d’exercicis, és que Catalunya és un maldecap per Espanya. Farràs també apunta en el seu rigorós estudi que a cada explosió social ha acabat amb la dimissió d’algun ministre o d’un president de govern. Fins i tot, apunta la interpretació que Mariano Rajoy va patir una moció de censura en certa manera pel desgast sofert per la seva estratègia contra el Procés.

El llibre aporta dades molt interessants sobre l’especialitat de Catalunya com teràpia dels problemes de l’Estat. Com a exemple, la Setmana Tràgica, que també va esclatar en altres llocs de l’Estat, però a Catalunya, Madrid li va atorgar una condició de “separatista”. És a dir, un plus més per justificar l’atac indiscriminat contra la població catalana per part de l’exèrcit i les forces de l’ordre contra els sollevats tant per les lleves cap a les colònies o pel canvi urbanístic de Barcelona. És a dir, la catalanitat com a blanquejador de l’ús de la força de l’Estat contra una població determinada.

Aquests fets històrics indiquen en certa manera que, abans i ara, sembla que surti de franc atonyinar catalans. Aquesta facilitat de carregar els neulers contra els catalans es constata en la constant pressió mediàtica i declarativa dels líders dels grans partits estatals. Sia PSOE, PP, en més d’una ocasió Podemos, i per descomptat, Vox, aposten per acarnissar-se amb més o menys fruïció contra els catalans. Cap d’ells ho fa amb qualsevol altre col·lectiu amb la facilitat i la complicitat de bona part de la societat espanyola. Cap mostra clara i contundent de solidaritat acrediten aquesta situació, i en canvi, “l’a por ellos” o “el que nos dejen actuar” va ser un mantra generós i aplaudit.

Tot i aquest marc de referència de canya al mico que no es queixa, ara a Catalunya se li demana que salvi Espanya de l’extrema dreta a les eleccions del 23-J. Una petició que ha tingut el suport de bona part de la parafernàlia política. L’apel·lació al vot catalanista per impedir que l’Espanya visigòtica torni a fer de les seves frega el deliri. És curiós, perquè, quan s’han esverat ens han dit desacomplexadament supremacistes, nazis, dictadors, idiotes, bojos i violents. La dicotomia hauria d’estar servida: o votem en clau cartell de la Guerra Civil “Defensar Madrid és Defensar Catalunya” o amb la idea de defensar Catalunya. De fet, aquesta dicotomia no hauria d’existir. No és bo per a ningú la Moncloa en mans dels terços de Flandes. El problema rau que si hi ha els altres, si convé, criden als Terços perquè els ajudin. I, aquí, encara estabornits pel resultat del Procés, prou feina tenen a escampar la boira per aclarir que serà de nosaltres. L’única esperança és que la pregunta no sigui què serà de nosaltres quan haguem mort.