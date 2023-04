Candidats teloners

Desembarcaran als actes centrals de campanya de Barcelona amb un parell de frases pensades expressament per a un tall a la televisió, a la ràdio i a les xarxes socials. Un escenari ben cuidat i una foto millor. Els de fora de Catalunya potser fins i tot pronunciaran un simpàtic ‘Bona nit, Barcelona’. Els que ostentin el poder a l’Estat o a Catalunya llançaran alguna promesa en forma d’inversió o d’una nova llei que, naturalment, només es materialitzaria si guanyés, i governés, el candidat de les seves sigles. Els quinze llargs dies que precediran el 28M a la capital del país es convertiran, en molts moments, en una avançada de la campanya electoral catalana i espanyola, amb picabaralles alienes al dia a dia dels barcelonins que restaran protagonisme a les qüestions troncals que cal tractar sobre el futur de la ciutat.

És lògic que un candidat reclami l’empara de les primeres espases del seu partit per reforçar-se. Però les visites més que previsibles d’Alberto Núñez Feijóo, Susana Díaz, Pedro Sánchez, Pere Aragonès, consellers, ministres, presidents autonòmics, secretaris generals, presidents de partit, diputats, etc., no han de distorsionar el necessari debat al qual té dret la ciutadania sobre quina Barcelona els ofereixen els servidors públics que aspiren a governar. Tots els partits són conscients que els resultats electorals de Barcelona serviran de guia de pactes en moltíssims dels 946 municipis restants, que marcaran la política de pactes locals i que influiran en el proper cicle electoral català i espanyol. D’aquí el desplegament de forces que veurem a Barcelona, però no a la immensa majoria de municipis catalans.

A aquest desembarcament de l’alta política al món local hi sumarem la també previsible escenificació de vetos i línies vermelles sobre els pactes que inevitablement caldrà fer a Barcelona per formar un nou executiu. L’elector mereix tenir la informació rellevant sobre on anirà a parar el seu vot i sobretot saber què defensa el partit que vota més enllà de paraules buides. Tant de bo sigui així.