Barcelona des dels despatxos nacionals

Si les enquestes -i les seves cuines- no van massa errades, les eleccions del 28M seran les més ajustades de la història. Uns pocs centenars de vots poden decantar un govern municipal o altre, un model de ciutat o altre, i encara més, condemnar partits a la irrellevància o reforçar-ne altres amb conseqüències directes en la governabilitat de Catalunya i de l’Estat espanyol. Barcelona se la juga, però també se la juguen les direccions nacionals dels partits d’aquí i d’allà.

Amb els resultats de Barcelona es validaran o se censuraran les estratègies pensades des dels despatxos nacionals de Catalunya en el cas dels partits d’obediència catalana, i de Madrid en el cas dels partits espanyols amb sucursal autonòmica. I en conseqüència, també serà des d’aquests despatxos que es dirigiran, en un grau o un altre, les negociacions post-28M. Encara que els candidats i candidates de Barcelona faran veure que són ells i el seu grup els que negocien en exclusiva, és clar. A deu dies perquè arrenqui la campanya electoral, fins a quatre partits -ERC quedaria una mica despenjada de la foto finish segons les enquestes publicades, però prou a prop de Collboni, Trias i Colau per seguir en la batalla- tenen opcions de ser la força més votada i, per tant, de prendre la iniciativa per pactar.

Si el 2019 la força més votada no va tenir opcions de negociar, en aquesta ocasió tant Collboni com Trias asseguren que respectaran la llista més votada. Potser sí, però igual que Maragall jura i perjura que no farà alcaldessa Ada Colau, caldrà veure com interpreten els resultats els aparells dels partits i quina estratègia tenen al cap pensant en pactes futurs i fins a quin punt estiben la corda si hi ha una dissonància amb la direcció local del partit. Barcelona serà clau a les portes d’un cicle electoral català i espanyol. Tots se la juguen.