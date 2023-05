Barcelona autonòmica

No és cap sorpresa que el 28-M els ciutadans i ciutadanes no votaran en clau nacional. Queda molt lluny aquell 2017 en què bona part dels ajuntaments del país es van abocar a defensar els drets civils i polítics de la ciutadania, assumint la repressió política, judicial i policial. Literalment, alcaldes apallissats per les porres de la policia espanyola i assetjats per la justícia. Ara, cinc anys després, amb un Govern en minoria per l’enèsima guerra dins de l’independentisme, amb la inexistent taula de diàleg amb Madrid pel conflicte polític i a les portes d’un nou cicle electoral català i espanyol, les municipals 2023 són una peça més de l’engranatge de l’Estat de les autonomies.

En el cas de Barcelona, tant Ernest Maragall com Xavier Trias saben que les seves possibilitats de guanyar passen oferir un canvi de model que posi fi al cicle Colau i no pas proclames independentistes que cap ajuntament podrà fer realitat i que, d’altra banda, tampoc ocupen la gestió diària de la Generalitat. Així i tot, ERC i Trias-Junts no podrien estar més lluny d’un pacte que prioritzi l’eix de país. La CUP és l’únic partit que expressa capacitat d’acord en l’eix nacional, condicionat, això sí, a un programa social a l’esquerra. Ni la voluntat política ni l’aritmètica no permeten que aquest 28-M el votant independentista tingui cap esperança que el seu vot serveixi per fer avançar el país en els seus drets nacionals. Encara que una de les tres candidatures arribi a l’alcaldia.

Sigui com sigui, els resultats de la capital tindran conseqüències tant en els lideratges com en el pròxim cicle electoral a Catalunya i Madrid. I aquesta és la màxima preocupació dels aparells dels partits, més preocupats per com es formalitzin els pactes que per un veritable canvi de model de ciutat. El nou govern de Barcelona donarà pistes sobre la futura Generalitat i també sobre l’estabilitat del pròxim govern espanyol. Els resultats de la capital del país transcendiran les fronteres municipals i validaran o censuraran les estratègies dels partits. A Barcelona el 28-M tothom se la juga, i no només els candidats locals.