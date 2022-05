L’aposta per la formació en salut de la Universitat Rovira i Virgili

(Maria José Figueras és rectora de la URV)

La pandèmia de la Covid que hem patit i encara cueja ens ha fet evident diferents coses. La primera és que hem de buscar fórmules imaginatives per fer arribar la docència i la recerca a la ciutadania. Ho vam fer a través de la formació en línia mentre va ser impossible fer classes presencials. Nosaltres, la Universitat Rovira i Virgili, som, però una universitat evidentment presencial que s’adapta a les noves circumstàncies. Per això, hem desenvolupat ja diverses docències en un format híbrid, que combina la presencialitat amb la virtualitat.



La segona evidència que s’ha explicat de manera reiterada des de diferents sectors socials és que com a societat ens cal fer una aposta clara per incrementar els professionals de la sanitat i en aquest punt el paper de la infermeria, avui coincidint amb el seu dia, s’ha fet imprescindible. Moltes de les persones que han estat als hospitals superant la Covid19 recorden perfectament el tracte exquisit i extremadament professional d’aquestes professionals, just quan més ho necessitaven, quan els familiars no hi podien ser.

De fet, la llei assigna quatre funcions essencials a la infermeria com a part de l’exercici professional: assistència, docència, investigació i gestió. Aquests darrers dos anys hem vist la cara més pública, la de l’assistència i la de la gestió, però aquest alt grau de reconeixement social no seria possible sense els altres dos aspectes: la docència i la recerca. Aquesta és una tasca que des de la URV promovem de manera continuada en aquest grau però també en el sector sanitari en general.



Els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili del sector sanitari, com els d’altres universitats, han viscut en primera persona la situació derivada de la COVID-19 en els centres hospitalaris gràcies a les sinergies necessàries que hi ha entre la universitat i els centres sanitaris. Just fa uns dies, en una graduació de medicina recordàvem com han viscut la pandèmia des de les entranyes. Els graus d’Infermeria que tenim a la URV també han estat plenament involucrats en aquest treball intents que mai ens hauríem imaginat haver de viure i patir.



Amb tots aquests principis imposats dins de la nostra manera de ser, la URV s’ha sumat des de fa anys a l’aposta per l’ampliació i millora de la formació dels i les professionals de la salut. Hem fet una aposta innovadora i hem aproximat aquesta formació al territori, i així impartim el grau a Tarragona, Tortosa i el Vendrell en els diferents campus que hi tenim. Ara anem un pas més enllà, trenquem les vores del nostre territori tradicional, la demarcació de Tarragona i fem el salt a Vilafranca, implantant el grau d’infermeria de la URV en l’Alt Penedès. Seran quaranta places que se sumen a les actuals i que comportaran un total de 255 places a tots els centres de la URV.



Amb aquesta aposta, compartida amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i avalada pel Govern de la Generalitat que ha evidenciat la necessitat de més formació, fem realitat un dels nostres objectius: aproximar la formació a l’estudiantat. Ho hem fet en els nostres campus, els que tenim fins ara però també ho farem amb els nous centres que crearem, en aquest cas a Vilafranca.



Forma part del nostre ADN treballar de manera imprescindible amb el territori. Només sabem fer-ho d’aquesta manera perquè des de l’inici de la nostra creació ara fa trenta anys ha estat una part essencial del dia a dia universitari. Aquesta manera de treballar la implantarem també a Vilafranca en el nou grau d’infermeria, apostant per una relació estreta i fluida amb el consorci sanitari territorial. Aquesta tasca col·laborativa permet a hores d’ara que l’ocupabilitat del sector de la infermeria a la nostra universitat sigui òptima. Però a més de garantir una feina, hi ha un aspecte que com a rectora, docent i professional del sector sanitari em satisfà especialment: el nostre estudiantat d’infermeria tornaria a repetir el grau a la URV.



Vilafranca se suma a l’aposta de territori de la URV que manté la seva convicció per aproximar-nos al territori amb un altre projecte de futur: la inclusió de la URV en el projecte d’Universitat Europea, l’Aliança Aurora. Som l’única universitat catalana amb seu fora de Barcelona que forma part d’un projecte universitari europeu. L’Aliança Aurora ens mostra el camí del futur. L’aposta serà doncs consolidar aquest projecte internacional amb el projecte de territori. La URV ho farà possible.