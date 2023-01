Any difícil

L’any 2023 serà un any entre complicat i dur per a la majoria, classes baixes i exmitjanes (i per als que tinguin hipoteques). Com ha dit avui l’FMI, “el 2023 serà més difícil que el 2022” i “els pròxims mesos semblaran una recessió per a centenars de milions de persones”.

Dintre d’una roda d’inflació que no sembla tenir fi, s’apugen tipus i preus i l’economia productiva (especialment autònoms i empreses petites) no sap com planificar per ajustar per obtenir beneficis; en pateixen llocs de treball, salaris i resultats econòmics, i els preus dels productes i dels serveis.

Les administracions centren les seves polítiques a intentar pal·liar els efectes més adversos sobre la població de la recessió en alguns casos i de la desacceleració en alguns altres, segons cada context territorial. Però el preu del diner i la davallada d’ingressos i les baixades d’impostos els afecten i posen en risc la sostenibilitat de polítiques i de comptes públics. I poden tenir efectes indesitjats contra els objectius plantejats, com la benintencionada reducció de l’IVA en productes d’alimentació bàsics, conscient com soc que poques eines té a l’abast el govern espanyol per frenar l’increment entre el 15% i el 30% dels preus del cistell de la compra.

Aquest 2023, esperem que no duri tot l’any, deixarà sense alè a milers de persones i de famílies que han necessitat suport o que han hagut de fer mans i mànigues amb els seus ingressos per arribar a final de mes aquests darrers anys. Afinar molt i bé des de les polítiques públiques per no ofegar l’economia productiva i per oferir una xarxa de suport suficient, sostenible i adequada per a tots els perfils que ho necessitin (no només els més vulnerables dels vulnerables) sí que seria un desig d’Any Nou dels que caldria complir i fer complir.