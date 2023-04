Alerta roja espanyola

“Jo no soc ningú”, diu Adam Glubinski. I després matisa: “Soc una peça en l’engranatge, som molts i ningú”. Està jubilat com a violoncel·lista –ell mateix ho remarca– però és hiperactiu en l’àmbit social i polític. I resulta que el seu objectiu polític és la independència de Catalunya, encara que nasqués a Polònia. Que la seva activitat sigui només a escala local i més aviat discreta i sense pretensions no ha sigut cap impediment perquè la premsa espanyola s’hi hagi fixat i l’hagi convertit en protagonista d’un curiós article. El text té l’objectiu d’alertar els seus lectors de l’existència de figures que potser no coneixen però que impliquen un perill: mantenir viu l’independentisme que l’Estat i l’entorn que representen mitjans com El Confidencial han intentat matar desactivant els líders que van empènyer el referèndum del 2017.

El propòsit d’acabar amb el moviment per aquesta via partia de la idea equivocada que van ser els líders, sols o pràcticament sols, els que van muntar l’1-O. Quan els actors polítics i mediàtics espanyols que treballaven amb aquesta tesi han descobert que alguna cosa els havia fallat –malgrat la crisi interna innegable en l’independentisme– han posat en marxa el pla B. L’actual objectiu és desmobilitzar els més resilients per la via que sigui, inclosa la guerra mediàtica de presentar-los com a éssers desconcertats i il·lusos que no toquen de peus a terra. Amb aquesta idea ataquen l’ANC i el Consell de la República i, si cal, arriben a un membre de l’assemblea de representants del Consell en particular. Per això Glubinski els respon: “No soc un somiatruites”.

Els últims cinc anys, totes les branques de l’Estat –des del govern espanyol fins a les clavegueres del deep state, passant pels tribunals–, s’han dedicat amb molta intensitat a desmuntar l’independentisme. I, així i tot, encara queden independentistes, escampats per tot arreu i d’orígens diversos, fins i tot n’hi ha vinguts de l’altra punta de món. Els que els fan la guerra ho troben inexplicable. Ara mateix, és això, i no les institucions on governen, sols o en companyia d’altres, partits del 52% –algú recorda el 52%?–, el que els posa en alerta roja.