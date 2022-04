Adolescents estressats

L’Agència de Salut Pública de Barcelona du a terme periòdicament sèries d’enquestes per barris i per col·lectius per poder tenir evidències per millorar les polítiques públiques en matèria de prevenció de la salut. És una feina molt valuosa que permet també avaluar les polítiques empreses per reorientar-les. Fa poc s’han sabut els resultats de la darrera sèrie de l’enquesta de salut dels adolescents de secundària, l’Enquesta FRESC, que es fa cada 5 anys, i se n’ha destacat l’increment de la insatisfacció amb el propi cos, amb la imatge corporal, que supera el 50%; tot i que és més alta en les noies, en els nois s’ha incrementat 19 punts percentuals respecte de la de 2016 i, en les noies, 11 punts. Si aquestes dades les relacionem amb l’increment en aquests 5 anys de l’aspecte físic com a primera causa de discriminació i l’increment de la discriminació de gènere (la segona causa de discriminació en les noies, doncs), tenim una pressió brutal cap a les noies per raó de què i com són. Pressió que es veu també en el 40% de noies d’entre 13 i 19 anys que manifesten malestar emocional.

L’adolescència ha estat i és època de canvi vital, de buscar-se a un mateix mentre es demana i es guanya autonomia, de no estar a gust (en general) amb els canvis físics que experimentem. Ha estat així per a tothom, i ho és ara. Però la pressió dels models estètics normatius que ens venen a totes hores a tot arreu és més alt ara que quan jo en tenia 13 perquè hi ha més aparadors (les xarxes socials) i més exigència constant. Fa dos anys es va fer un estudi al Regne Unit en què el 40% dels enquestats entre 11 i 21 anys deien que els molestava no veure’s igual a la vida real que a Internet, i un terç de les nenes i dones joves van respondre-hi que no penjarien MAI un autoretrat (un selfie) a les xarxes socials sense haver-hi aplicat un filtre. I preguntem a quines edats comencen ara a fer-se retocs estètics a cara i tots noies i nois, especialment noies, ens sorprendrem. Hem i haurem de treballar molt des de casa i des de les administracions, cadascú la feina que li toqui, per muscular-los l’autoestima i rebaixar la pressió. Davant d’això, no s’hi valen conyes sobre campanyes del Govern pels tallatges impossibles, tot suma.