A les 0 h de divendres

Aquest divendres, a les 0 hores, arrencarà la campanya electoral de les Municipals, que acabarà la mitjanit del divendres 26 de maig. Fa mesos que va començar la campanya (quatre anys, diuen els experts, que en acabar una campanya ja en comença la pròxima), però l’oficial, l’esprint final, l’ensenyar programa i debatre, el 12 de maig a les 0 hores.

La política electoral ha anat professionalitzant-se i sofisticant-se, comptant amb un cada vegada més present i imprescindible assessorament professional, amb el màrqueting i les enquestes per afinar i no deixar en bona mesura en mans de l’atzar els resultats electorals. No ho critico pas, no tindria sentit que en una societat en què pràcticament tot es pot comprar i es pot vendre, qui ha de formar part del poder executiu i legislatiu i aspira a liderar-los no utilitzi les eines que fa servir el poder econòmic per assolir els seus objectius. Anàlisi, diagnòstic de punts forts i febles propis i dels adversaris polítics i disseny d’estratègies per maximitzar les possibilitats d’assolir-los. I l’embolcall adient per fer-los més atractius. En la societat de la informació, de les xarxes socials, seria obtús no posar-los al servei dels objectius polítics.

Però deixeu-me dir, i sé de què parlo, que com a organitzacions socials que són, els partits polítics, com la resta d’entitats sense afany de lucre, tenen un capital que malgrat els mals temps per a la política partidària —igual que per a la participació no puntual en les entitats, en la sostinguda en el temps— (que fa anys i panys que tenen una mala salut de quasi-ferro) és el seu gran capital: els militants, els simpatitzants i els independents companys de camí per al següent mandat que surten al carrer, expliquen, escolten, convencen o roben uns minuts de la vida dels seus conciutadans per aproximar-los un projecte que en els municipis de mida petita és més fàcil que arribi, però que en els de mida mitjana i gran és titànic d’aconseguir-ho. Com més pesa la relació interpersonal, més pes té, evidentment, la presència al carrer i en l’organització electoral, i més necessària es fa en les grans ciutats sense mitjans de comunicació independents. El factor humà és decisiu, i, quan treballem plegats, tots som millors. Molta sort als integrants de totes les candidatures i, en especial, a les seves bases.