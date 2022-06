Villarejo, una víctima de l’Operació Catalunya?

Dijous, a la funcional seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares, se celebrava l’enèsima vista de les tres primeres peces separades de la causa Tàndem, és a dir, el primer judici a la causa sobre les activitats del comissari jubilat José Manuel Villarejo. La premsa, però, -només un periodista-, no es va poder quedar a sala perquè el tribunal va decidir que els àudios que s’havien d’escoltar contenien material íntim de persones alienes al procés judicial. Ara bé, tot i aquesta norma, -correcta i assenyada- al tribunal se li va notar la pressa per acabar aquest judici.

De fet, hi ha la intenció d’enllestir la feina abans del 15 de juliol, quan estava previst que acabés la vista oral ben entrat el mes de setembre. La remorologia dels passadissos és que un cop acabi el judici, Villarejo torni a la presó. Es respira aquesta voluntat com una manera d’aturar el degotall d’informacions compromeses del comissari. Al capdavall, aquest judici no seria el millor exemple del que és just o imparcial. Magistrats que han fet negocis amb el comissari, proves a les que no ha pogut accedir fins tard la defensa i implicats encaminats a assolir conformitats per les altes penes que demana la fiscalia, configuren un panorama molt poc galdós del que ha de ser aquest judici.

La situació és tan kafkiana que es podria concloure que Villarejo també és víctima de l’Operació Catalunya. La decisió de molts dels implicats de desclassificar pel seu compte els arxius, les anotacions i la informació sobre les martingales de l’Estat per acabar amb el Procés li fan pagar al comissari jubilat. L’Estat vol acabar amb el que durant anys i panys li ha netejat la clavaguera.