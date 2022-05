Villarejo, l’únic que dona explicacions

Pot ser el que vulgui, i li diran el que vulgui, però com a mínim n’hi ha un, i important, que ho explica. Serà amb més pa que formatge, sense matisos, o amb les diferents formes humanes que s’utilitzen per justificar comportaments foscos. Sia per interès, per estratègia de defensa, per revenja política, perquè alguns van abolir el principi de no deixar ferits, n’hi ha un que parla. Aquest és el comissari jubilat José Manuel Villarejo. A l’entrevista al FAQS va voler explicar les seves raons, la història des del seu prisma.

El comissari va confirmar el que els seus caps policials i polítics neguen. L’Estat utilitza mètodes mafiosos per acabar amb la dissidència, amb l’amenaça, o simplement, per mantenir unes quotes de poder determinades. No estava sol. Tant netejava la claveguera de l’Estat, com la posava en marxa, com passava el pal de fregar per les empreses més reputades de l’Íbex que fan anuncis presentant-se com la Creu Roja.

N’hi ha un, doncs, que enraona i imposa el dubte raonable en la història oficial de les coses. Desgrana un entramat que a mida que amb el pas dels dies va agafant forma i credibilitat. Sovint acompanyat per documents sonors o escrits que avalen la seva versió. Moltes històries que ha narrat o han esdevingut certes o s’han mig comprovat, encara que només fossin mitges veritats. En un estat de dret, es depurarien les responsabilitats, es demanarien explicacions, o fins i tot, l’eliminarien. Ha decidit enraonar, s’ha d’aprofitar. “Vivim en una democràcia tutelada”, assegura el comissari. Ara caldria saber qui la tutela i per quins motius, d’acord, però el més inquietant és la connivència, la tolerància i la permissivitat amb què la gran majoria de la societat espanyola ho ha acceptat, ho accepta i, pel que sembla, acceptarà.