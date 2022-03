Victòria fundacional de Ciudadanos

Emparedat entre el PP, VOX i el PSOE, Ciudadanos és ara irrellevant a Catalunya, i en altres territoris, inexistent. El partit taronja agonitza i és, fonamentalment, una caricatura de la política. Però és força probable que mori matant. Naixia a Catalunya l’any 2005 a l’empara de figures vinculades a la branca més espanyolista del socialisme amb una obsessió: trencar el consens social i polític que regnava al país des de 1983 -PP inclòs- al voltant de la llengua i el model d’escola catalana. La minorització de l’ús social del català semblava el camí més recte per aconseguir una Catalunya espanyola. I gairebé disset anys després de la seva fundació, Ciudadanos es pot vantar d’haver posat la llavor -crispació social i política, judicialització i invenció de falses esquerdes culturals en la societat catalana- d’un veritable assalt a la immersió lingüística.

En termes de representació política, Cs és una minoria sense cap influència. Però en l’àmbit judicial i polític ha aconseguit una victòria brutal fent que un model educatiu d’èxit durant quatre dècades estigui assetjat per tots els fronts possibles. Afortunadament, la llengua catalana fa més de tres segles que resisteix el setge d’un Estat autoritari i probablement sobreviurà a aquest nou embat de fons que s’amaga rere una demanada del 25% del castellà a les aules per protegir els castellanoparlants.

Qui visqui en zones metropolitanes sabrà que si la presència de l’espanyol a l’escola fos només del 25% seria per tirar coets. La realitat lingüística del país és la que és i als patis metropolitans es parla castellà i aquesta és la llengua vehicular als passadissos. I en indrets on ni ha un predomini de població catalanoparlant, tots els nens saben castellà, dominant en la majoria de televisions, plataformes digitals, Youtube, cinemes… Encara que el 2006 Ernest Maragall -aleshores conseller socialista d’Educació, i just quan Cs entrava per primer cop al Parlament amb l’objectiu a cara descoberta de destruir la immersió- perpetrés l’estupidesa d’afirmar que hi havia nens de la Catalunya catalana que tenien greus problemes d’expressió en la llengua de Cervantes.

Aquest dimecres el món de l’ensenyament farà vaga en contra de la imposició del 25% del castellà a les aules. La immersió protegeix justament els castellanoparlants, que altrament tindrien més dificultats per aprendre una llengua minoritzada socialment i mediàticament. Caldrà veure si la Generalitat i la comunitat educativa saben fer front comú a l’atac judicial i polític i si la nova normativa que prepara el Govern salva l’escola. Mentrestant, Ciudadanos està més a prop d’assolir el seu objectiu fundacional, encara que també estigui a les portes de la seva mort política.