Velers i esquiadors

A València respiren alleugerits. Barcelona s’emporta la seu de la Copa Amèrica de Vela, un esdeveniment de segona en què -un cop confirmat el desinterès dels valencians- el contrincant més fort era Màlaga. L’eufòria per aquesta microvictòria de la classe política catalana en bloc, des de l’Ajuntament fins a la Generalitat, és del tot sobreactuada i, de fet, confirma que la decadència de la capital catalana és real i ho contamina tot, inclosos els partits polítics i les institucions. La mediocritat eixampla la base. Inexorablement.

I per si encara calgués, hi ha aquest senyor de Saragossa que confirma i reafirma la indigència política de les autoritats catalanes. Els malaurats Jocs d’Hivern són un projecte propagandístic dissenyat des de Madrid per ressaltar la subalternitat de la Comunitat Autònoma de Catalunya, col·locada en peu d’igualtat amb la Diputació General d’Aragó. Però és que, fins i tot amb aquest punt de partida, el senyor de Saragossa diu que encara no en té prou i es revolta contra el repartiment decidit per Madrid. Una humiliació extra per a les dissortades autoritats catalanes.

L’únic avantatge és que, políticament, estem molt a prop de tocar fons. I la sensació de final d’etapa, en si mateixa, ja és un símptoma de reacció.