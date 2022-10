La utilització dels Mossos

La crònica de Quico Sallés que El Món ha publicat sobre les festes patronals dels cossos policials espanyols amb presència a Catalunya, sobre com han reflectit la relació que mantenen actualment amb els Mossos d’Esquadra, és imprescindible per entendre el paper al qual es veu abocada la policia de la Generalitat.

De la mateixa manera que del 2017 al 2020 la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’aparell judicial de l’Estat van perseguir i martiritzar comandaments i agents de la policia catalana com a revenga per l’1-O –en què els Mossos, simplement, s’havien abstingut d’apallissar els votants del referèndum–, ara s’ha entrat en la fase de tractar-los com a vençuts i convençuts. Amb Trapero destituït per segona vegada després d’haver estat restituït un cop perdonat per la justícia espanyola. I amb el sisè cap del cos nomenat en cinc anys enfrontat al seu segon, que és un dels excaps que arrossega el cos d’aquesta etapa de caos.

Després que els hagi passat tot això per sobre, les policies espanyoles han volgut subratllar en les seves celebracions la col·laboració que troben als Mossos, com si abans no hi hagués sigut. Una entesa que tècnicament té tot el sentit –com el té amb la policia francesa, amb la italiana o amb l’FBI– però que ara s’utilitza políticament.

Que el paper dels Mossos és un dels principals focus de contradiccions d’un govern independentista és innegable. Estan sotmesos a les lleis penals espanyoles i tots els ressorts de l’Estat, amb tota la seva potència i cruesa, s’han encarregat de recordar-ho els últims cinc anys. I, ara més que mai, és impossible treure’ls d’un comportament estrictament i proactivament espanyol. La policia, si no la fas, te la fan. Però, encara que la facis, si no tens un Estat la utilitzaran contra ella mateixa. I contra tu. Si tens un Estat, com a ciutadà has de vigilar-la. Si no el tens, no hi ha res que puguis fer.